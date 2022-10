pCloud Encryption, crittografia lato client all'80% di sconto

Un cloud storage fa sempre comodo: si tratta di un luogo sicuro in cui caricare fotografie di tutti i giorni, conservare i ricordi, musica, video oppure effettuare un backup dei tuoi dispositivi. E se ti dicessimo che esiste un provider che mette a disposizione spazi a vita, senza abbonamento? Parliamo di pCloud, una delle piattaforme leader nel settore del cloud storage che offre piani di acquisto da 500 GB o 2 TB con pagamento una tantum. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre, senza costi nascosti o spese extra.

Ciò che pCloud offre è un servizio efficiente ed estremamente funzionale, ricco di vantaggi: dalla sincronizzazione automatica tra dispositivi al supporto multimediale con lettore audio e video integrato, passando per diverse opzioni di backup, di condivisione – sia tramite link che cartella – e gestione file intuitiva.

I tuoi file saranno sempre protetti da protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES, ma se vuoi aggiungere un ulteriore livello di sicurezza puoi affidarti a pCloud Encryption, uno strumento aggiuntivo che permette di criptare lato client tutti i tuoi dati prima che vengano caricati nel cloud. Così rimarranno criptati sui server di pCloud, al riparo da occhi indiscreti. In occasione di Halloween, puoi ottenere pCloud Encryption a un prezzo speciale: soltanto 115 € anziché 575 €, un vero affare per mantenere ancora più al sicuro la propria privacy.

Come funziona pCloud Encryption?

Tutti noi abbiamo dei file che vorremmo mantenere privati: documenti di lavoro o personali, fotografie, video o audio. pCloud offre di default un elevato sistema di sicurezza, ma ciò non significa che non dobbiamo aumentarne il livello attraverso strumenti ancora più potenti. In quest’ottica si posiziona pCloud Encryption, nato per proteggere i dati più sensibili e privati su qualsiasi dispositivo: nemmeno gli amministratori di pCloud, autorità o servizio di ogni tipo avranno mai accesso a questi contenuti. Non a caso gli algoritmi di crittografia dell’azienda includono un alto numero di livelli e chiavi di protezione, di cui l’utente ha il pieno controllo.

Nella fattispecie, pCloud Encryption non è altro che una cartella criptata sul sistema dell’utente. Perciò il funzionamento è estremamente intuitivo: per criptare i file, basta collocarli direttamente nella cartella protetta. Non è necessario quindi possedere competenze particolari. Ottima anche la compatibilità multidispositivo, che include smartphone (Android e iOS), PC e pCloud Drive. Ciò che si ottiene è crittografia lato client, ovvero i file vengono crittografati prima di essere caricati sulla piattaforma cloud. Encryption è così sicuro che alcune tra le migliori università al mondo – tra cui Boston e MIT – non sono state in grado di violarne il sistema.

Grazie alla promozione in corso, pCloud Encryption è disponibile con uno sconto davvero interessante: ben l’80% in meno rispetto al prezzo di listino, pari a 115 euro (anziché 575). Vuoi conoscere tutti i dettagli dell’offerta? Accedi tramite questo link, ma attenzione: scadrà tra pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.