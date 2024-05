pCloud: sconto 65% per il Family Day con Encryption gratuito

Per festeggiare il Family Day nel migliore dei modi, pCloud ha lanciato un’offerta esclusiva che permette di risparmiare fino al 65% sui piani di abbonamento a vita. È inclusa la sicurezza di Encryption, che protegge file e dati personali effettuandone la crittografia lato client, direttamente sul dispositivo, così da renderli inaccessibili agli altri. Il ​​piano famiglia è disponibile per un massimo di 5 utenti che potranno condividere lo spazio di archiviazione ognuno con il proprio account.

Family Day: l’offerta esclusiva di pCloud

Tra i punti di forza c’è la semplicità di utilizzo. Non potrebbe essere altrimenti, per un servizio che si rivolge a tutta la famiglia, accessibile da qualunque dispositivo, dagli smartphone ai tablet (Android e iOS), fino ai computer (Windows, macOS e Linix), attraverso un’applicazione dedicata oppure dall’interfaccia Web. Per saperne di più, dai uno sguardo al sito ufficiale.

È possibile scegliere fra tre formule differenti: 2 TB (-64%), 5 TB (-65%) e 10 TB (-58%) per le famiglie che hanno bisogno di più spazio. La funzionalità Encryption è sempre inclusa, così come le opzioni di condivisione dei file, il player audio e video per riprodurre i contenuti multimediali senza scaricarli, il backup diretto da servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto, la sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi e molto altro ancora.

Scegliendo il piano con il maggiore quantitativo di cloud storage è possibile risparmiare 1.429 euro. Un’occasione da cogliere al volo: un solo pagamento per non pensarci mai più.

Ricapitolando, la promozione del Family Day lanciata da pCloud offre uno sconto fino al 65% sugli abbonamenti a vita con la protezione di Encryption inclusa. È la scelta giusta per garantire una gestione intelligente e pratica dei file per tutta la famiglia, per sempre, potendo contare su un servizio basato in Svizzera e strutturato per operare in modo conforme alle più rigorose leggi sulla tutela dei dati.