Scopri pCloud Family, il cloud sicuro e conveniente per tutta la famiglia. Con fino a 10TB di spazio, pagamento una tantum e spazi privati per ogni membro.
In un mondo dove i ricordi e i documenti digitali sono il cuore delle nostre vite, hai bisogno di un servizio cloud che offra sicurezza, convenienza e facilità. pCloud garantisce tutto questo e molto di più, oggi anche in “formato famiglia”. In che senso? Continua a leggere per scoprirlo!

pCloud: archivia il presente e proteggi il futuro

Il piano pCloud Family è ideale per chi cerca una soluzione condivisa per più persone – fino a 5 utenti – con un’unica quota una tantum (lifetime). Esiste l’opzione Family 2TB (595€) e la Family 10TB a soli 1499€ al posto degli originali 2249€! Ecco le caratteristiche principali:

  • Spazio condiviso fino a 10 TB per tutti gli utenti coinvolti

  • Pagamento una-tantum, niente abbonamenti ricorrenti, per un cloud che durerà tutta la vita

  • Spazi separati e privati: ogni membro ha la sua sezione personale, senza bisogno di condividere credenziali

  • Gestione intuitiva: tu, come responsabile del piano, puoi stabilire chi può usare quanto storage

  • Risparmio nel lungo termine: un pagamento una tantum può risultare più economico dopo pochi anni rispetto agli abbonamenti tradizionali
  • Privacy garantita: grazie alle certificazioni ISO, GDPR, SOC 2 e a un’opzione di crittografia zero-knowledge, puoi stare certo che i file di famiglia restano al sicuro
  • Organizzazione semplice: perfetto per gestire foto di viaggi, documenti personali o materiali scolastici in modo ordinato e condiviso.

Se vuoi una soluzione economica, sicura e senza pensieri per te e la tua famiglia, pCloud Family è un’idea da considerare seriamente. E se hai acquistato un piano e ti rendi conto di avere bisogno di più spazio? Effettua in qualsiasi momento l’upgrade del tuo piano a vita. Se cerchi un servizio cloud sicuro, flessibile e ricco di funzionalità, pCloud è la scelta perfetta. Un’unica spesa, zero rinnovi, privacy totale e spazio abbondante: una scelta intelligente per proteggere i tuoi dati più preziosi.

Pubblicato il 27 ago 2025

