pCloud Family Plan Lifetime: ULTIME ORE per la Promo Pasqua

pCloud Family Plan Lifetime da 2TB con licenza a vita è in offerta ancora per poche ore. Questa occasione, disponibile ancora per poco, è gentilmente concessa dalla Promo Pasqua 2023 di pCloud. Come dire di no a questa opportunità che eliminerà il problema dei fastidiosi abbonamenti?

I vantaggi sono eccezionali con questa soluzione di archiviazione multi dispositivo. Grazie alla sua pratica app, molto intuitiva e facile da utilizzare, carichi i tuoi file e li gestisci da qualsiasi device connesso e con installata l’applicazione. Ovviamente tutto con i massimi livelli di sicurezza offerti da Encryption.

Questa funzionalità di pCloud offre una crittografia professionale lato cliente. In pratica, ogni contenuto viene criptato prima di essere caricato nel cloud. In questo modo qualsiasi dato personale in tuo possesso diventerà illeggibile a terzi se non a te solo.

pCloud Family Plan Lifetime: 2TB di archiviazione cloud a vita in super sconto

Ultima chiamata quindi per la Promo Pasqua 2023. Grazie a questa iniziativa hai ancora poche ore per confermare il tuo pCloud Family Plan Lifetime a un prezzo sorprendente. Risparmia notevolmente scegliendo una soluzione che è per sempre e attualmente in offerta.

Potrai condividere questi 2TB di spazio cloud con un massimo di altri 4 utenti oltre a te. Tranquillo, non dovrai condividere i tuoi contenuti caricati, ma solo lo spazio di archiviazione. Inoltre, sarai tu stesso a decidere quanti Giga destinare a ciascun membro.

Inoltre, potrai assicurarti assoluta privacy perché nemmeno il fornitore di servizi sarà in grado di vedere quali file caricherai e il loro contenuto. Addirittura, pCloud non permetterà l’accesso ad alcuna autorità o servizio di ogni tipo. E con la protezione multilivello avrai a disposizione i migliori algoritmi di crittografia che includono un numero di livelli e chiavi di protezione.

