PCloud for Family in offerta al 64%

Uno spazio di archiviazione cloud è utile per conservare fotografie, video, documenti e tutti i nostri file più importanti. Eppure la maggior parte dei provider offre soluzioni ad abbonamento, costringendoci a continui pagamenti per “noleggiare” uno spazio che non è propriamente nostro. Una soluzione – per fortuna – esiste e si chiama pCloud, società svizzera che fin dal 2013 ha come obiettivo quello di fare la differenza all’interno di un settore già piuttosto concorrenziale. Ciò che offre pCloud, infatti, è un servizio unico nel suo genere, che permette agli utenti di acquistare a prezzi competitivi spazi di archiviazione lifetime – ovvero a vita. Fra le soluzioni proposte c’è anche pCloud for Family, un piano da ben 2 TB di memoria da condividere con un massimo di altre 4 persone all’interno della tua famiglia. Come abbiamo già accennato, il prezzo è davvero niente male: il pagamento – una tantum – è di soli 500 euro anziché 1.400, con un risparmio finale del 64%.

Perché scegliere pCloud for Family?

Scuola, lavoro, tempo libero: ogni giorno creiamo e salviamo decine di file, che se archiviati sulla memoria del computer rischiano non solo di rallentarlo, ma di essere persi per sempre in caso di malfunzionamenti. Quando si è in tanti in famiglia, il numero di questi dati triplica o quadruplica: per questo motivo è importante avere uno spazio di archiviazione condiviso che permetta di salvare in sicurezza qualsiasi documento. Ovviamente ogni membro avrà a disposizione un proprio spazio personale, così da rispettare la privacy di ciascuno.

PCloud funziona come un vero e proprio hub perfettamente organizzato e ricco di utili funzionalità che difficilmente si trova in un unico servizio. Primo punto di forza è la sincronizzazione automatica dello spazio di archiviazione su tutti i dispositivi collegati: ciò significa che ogni singolo file sarà disponibile simultaneamente sia sul proprio PC che sul proprio smartphone. PCloud funziona come se fosse una sorta di hard drive virtuale, che ci permette di conservare qualsiasi dato caricandolo direttamente dalla fonte – ad esempio il rullino fotografico del telefonino oppure dal desktop del computer, ma anche da servizi esterni come Dropbox, Facebook e Google Drive.

Non possono mancare, ovviamente, le opzioni di condivisione cartelle e link, con la possibilità di personalizzarne titolo e descrizione: molto utile soprattutto in ambienti scolastici e lavorativi. Lo spazio include, inoltre, un video/audio player incorporato per guardare video o ascoltare musica in qualsiasi momento, anche fuori casa. E per quanto riguarda la sicurezza? Tutti i nostri dati sono salvaguardati da un protocollo di protezione TLS/SSL. Inoltre, pCloud applica crittografia 256-bit AES per tutti i file ed effettua cinque copie di file su server differenti. A questa pagina è possibile controllare tutte le funzionalità di pCloud for Family che – ricordiamo – si trova al momento in offerta al 64% di sconto. Il piano lifetime include 2 TB di spazio, 2 TB di traffico link condiviso, quota equa (ovvero: le cartelle condivise occupano soltanto la memoria del proprietario), 30 giorni di cronologia cestino e supporta fino a 5 utenti.

