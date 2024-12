pCloud, il Black Friday continua: 58% di sconto sui piani a vita

Il servizio di cloud storage pCloud ha lasciato attiva la sua offerta per il Black Friday anche in questi primi giorni di dicembre. La promozione prevede fino al 58% di sconto sui piani a vita, con prezzi a partire da 199 euro per il piano Premium da 1 TB. Per questo tipo di piani è previsto un pagamento unico, con un chiaro vantaggio sul medio-lungo termine rispetto ai piani di abbonamento mensili o annuali.

Ad oggi sono più di 20 milioni le persone che in Europa hanno attivo un piano pCloud. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’utilizzo di una crittografia ad alto livello, la semplicità d’uso e la possibilità di contare su piani a vita con pagamento unico.

Le caratteristiche chiave del servizio di cloud storage pCloud

Con pCloud i file di ciascun utente sono protetti dalle leggi svizzere, tra le più rigorose riguardo alla privacy. Questo perché l’azienda ha la propria sede in Svizzera. Poi, sempre a proposito di sicurezza dei dati personali, c’è la garanzia che questi siano memorizzati in un centro sicuro e certificato all’interno dell’Unione europea.

Due ulteriori elementi da segnalare sono l’impiego del certificato di sicurezza TLS/SSL e l’utilizzo della crittografia lato client, attraverso cui soltanto gli utenti titolari dello spazio cloud sono in possesso delle chiavi per la decifratura dei file. A questo poi si aggiunge l’accesso su qualsiasi tipo di dispositivo, con i file accessibili anche offline.

Merita infine una menzione a parte la facilità d’uso della piattaforma. Con pCloud, infatti, è sufficiente un clic per liberare spazio dalla memoria del telefono, salvare i file direttamente da Internet e sincronizzarli poi su tutti i propri dispositivi.

I piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 58% grazie all’ultima promozione del Black Friday, ancora attiva, con prezzi a partire da 199 euro.