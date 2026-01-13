pCloud: il cloud a vita è in super sconto, fino a 10 TB

Scegliere uno spazio di archiviazione cloud a vita permette di effettuare un unico investimento iniziale e di conservare i propri dati online senza canoni mensili o rinnovi annuali.
Da questo punto di vista, pCloud si propone come una delle soluzioni più interessanti, grazie a piani lifetime con ampio spazio di archiviazione e prezzi scontati. Il servizio infatti propone delle offerte molto interessanti sui piani senza scadenze mensili.
Le offerte pCloud a vita: ecco cosa includono
pCloud mette a disposizione diverse opzioni di cloud storage con pagamento una tantum, pensate per adattarsi a esigenze differenti. Tra le proposte spicca il piano da 500 GB, disponibile a 199 euro, ideale per chi vuole archiviare documenti, foto e video senza limiti di tempo.
Per chi necessita di più spazio, è possibile scegliere il piano da 2 TB a 399 euro oppure la soluzione più capiente da 10 TB, proposta a 1.190 euro.
Tutti i piani a vita di pCloud non prevedono alcun costo successivo all’acquisto e possono essere attivati anche tramite pagamento rateizzato in tre tranche senza interessi. A tutela dell’utente è prevista inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, che consente di testare il servizio senza rischi.
Nel lungo periodo, il vantaggio economico è evidente. Ad esempio, il piano da 2 TB consente di recuperare l’investimento iniziale in circa quattro anni rispetto a un classico abbonamento. Da quel momento in poi, l’accesso allo spazio cloud rimane gratuito per sempre, mentre chi utilizza soluzioni in abbonamento continua a sostenere costi ricorrenti.
Per approfittare delle promozioni in corso basta andare sul sito di pCloud.