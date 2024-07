pCloud: il cloud a vita in offerta con sconti fino al 37%

Sempre più persone ricorrono al cloud storage per memorizzare i propri file personali. Che si tratti di foto, video o documenti di lavoro, la possibilità di salvare in remoto i contenuti più importanti assicura diversi vantaggi, tra cui la possibilità di accedervi da qualunque luogo e dispositivo senza doversi portare dietro HDD o altri supporti di memoria. Inoltre, il fatto che i file sono al sicuro in un data server all’avanguardia elimina il rischio che la rottura del PC o di un qualsiasi supporto comporti la loro definitiva perdita. Tra i servizi di archiviazione in cloud più apprezzati c’è pCloud, il cloud storage più sicuro d’Europa che andremo adesso a scoprire insieme.

pCloud: il servizio di cloud storage a vita scelto da 20 milioni di persone

L’origine svizzera di pCloud significa che i file conservati nei suoi server sono protetti dalle leggi elvetiche, tra le più rigorose in materia di salvaguardia dei dati personali. pCloud utilizza inoltre la crittografia TLS/SSL lato client e ciò vuol dire che le chiavi per decifrare i file sono in mano esclusivamente all’utente. Il servizio è quindi perfetto per salvare password e documenti di una certa importanza che non devono in alcun modo finire in mano a soggetti terzi.

L’accesso e la sincronizzazione automatica dei file rendono l’uso di pCloud semplice e intuitivo. La condivisione di file di grandi dimensioni, ad esempio, permette di invitare amici e colleghi ad aggiungere file all’archivio personale senza che questi possano visualizzare il contenuto delle cartelle.

Adesso che abbiamo visto le principali funzionalità di pCloud, diamo uno sguardo alla sua offerta commerciale. Il servizio prevede i tradizionali piani in abbonamento mensili e annuali a prezzi contenuti, ma particolare interesse meritano i piani individuali a vita. Questi piani consentono di acquistare per sempre un determinato spazio di archiviazione su pCloud con un pagamento una tantum e sono proposti attualmente con sconti fino al 37%.

Il piano Premium da 500 GB costa 199 euro per sempre, mentre il piano Premium Plus da 2 TB ha un prezzo di 399 euro. Infine, con 1.190 euro si ha accesso a vita al piano Ultra da 10 TB. pCloud fa notare che tutti i prezzi sono definitivi e non ci sono spese addizionali o altri costi nascosti, per la massima convenenza e trasparenza!