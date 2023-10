pCloud: il cloud da 2TB in sconto che si paga una volta sola

Stanchi di piani in abbonamento? Il costo di un cloud simile è sicuramente impattante a lungo periodo ma è fortunatamente possibile liberarsene con uno dei piani a vita di pCloud, in particolare con quello più conveniente del lotto, vale a dire la promozione da ben 2TB scontata del 33%, che è per questo possibile acquistare a 399€ anziché 599€.

Un buon prezzo per disporre di un enorme spazio su cui memorizzare i file, nonché usufruire di numerosi strumenti per la gestione, la condivisione e il trasferimento dei dati.

pCloud: un cloud completo di tutto ciò che serve

Scegliendo il piano in offerta da 2TB, pCloud vi offrirà tutta la gamma di strumenti per agevolare la collaborazione, la gestione, la fruizione dei file a altro. È infatti facile condividere file a scopo lavorativo con altri utenti, grazie alla possibilità di inviare link e richieste, nonché inviti per cartelle condivise. Ogni link è personalizzabile con una descrizione, un’immagine o un titolo ed è possibile ottenere statistiche dettagliate su ognuno di questi, in modo da tenere tutto sotto controllo.

Se tra i file ci sono anche dei contenuti multimediali, questi saranno riproducibili attraverso il lettore integrato, che si tratti di audio o video. Non c’è alcun limite di dimensione o velocità. Le foto verranno inoltre caricate in automatico in una galleria dedicata.

pCloud consente di creare un collegamento rapido al cloud, direttamente sul computer, in modo da rendere notevolmente più rapido il caricamento dei file, facilitando la liberazione di spazio nell’archiviazione locale. Nella sincronizzazione di file e cartelle, potete inoltre decidere quali lasciare disponibili anche offline, in modo da potervi accedere anche in caso manchi una connessione alla rete.

Il servizio fa uso di standard di sicurezza più recenti, come una protezione TSL/SSL, crittografia AES a 256-bit e backup frequenti con cui vengono fatte 5 copie di ogni file su server differenti. È anche possibile ripristinare a versioni vecchie fino a 30 giorni sia i file che l’intero account.

Acquistate ora pCloud e non perdetevi lo sconto sul piano da 2TB.

