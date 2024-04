pCloud: il cloud senza abbonamento con uno sconto imperdibile del 33%

I servizi di cloud storage si stanno diffondendo a macchia d’olio. In questo settore, merita particolare menzione pCloud, soprattutto per la sua offerta innovativa: cloud senza abbonamento a prezzi vantaggiosi e funzionalità avanzate per la sicurezza e la gestione dei file. In questo momento, è possibile approfittare di un’offerta speciale che permette di risparmiare il 33% su due piani a vita: 500 GB e 2 TB.

Cloud senza abbonamento di pCloud: archivia i tuoi dati in modo sicuro e conveniente

Con pCloud, dimentica i canoni mensili e le spese ricorrenti. I piani a vita ti garantiscono accesso illimitato allo spazio cloud, con un unico pagamento iniziale. Scegli il piano da 500 GB per le tue esigenze essenziali o il piano da 2 TB per archiviare grandi quantità di dati.

Qualunque sia la tua scelta, la sicurezza dei tuoi dati è sempre al primo posto. I file sono criptati con crittografia AES a 256 bit e TLS/SSL, garantendo la massima protezione contro accessi non autorizzati. Inoltre, il servizio offre diverse funzionalità avanzate per la gestione dei file, come la condivisione di link e cartelle, il backup da altri servizi cloud, la sincronizzazione automatica su più dispositivi, la riproduzione di file multimediali e la gestione delle versioni dei file.

pCloud rappresenta una soluzione cloud innovativa e conveniente, ideale per chi cerca un servizio di archiviazione sicuro, affidabile e senza canoni mensili. L’offerta speciale è a tempo limitato. Non perdere l’occasione di risparmiare il 33% su un piano cloud senza abbonamento e di archiviare i tuoi dati in modo sicuro e conveniente per sempre. Visita il sito web di pCloud per maggiori informazioni e per attivare il tuo piano a vita.