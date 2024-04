pCloud: il tuo spazio online a vita, ora in sconto

I servizi come pCloud si prefissano l’obiettivo di offrire la stessa praticità di un qualsiasi hard drive, accessibile però ovunque nel mondo, in modo facile e veloce. pCloud però si distingue dalla concorrenza offrendo un piano a vita, ora scontato a partire dal 33%. Dite addio agli abbonamenti e acquistate uno spazio cloud vostro per sempre.

pCloud: paghi una volta, hai lo spazio per sempre

Nella strategia del Backup 3 2 1 avere uno spazio online diventa fondamentale: come spiega bene il principio, per avere un ottimo metodo di salvataggio dei propri documenti e file, serve avere 3 copie di backup in 2 posti diversi, oltre che 1 copia in un luogo differente, e cosa c’è di meglio di uno spazio online sempre accessibile, persino quando non avete rete?

La proposta di pCloud è semplice quanto efficace: piani di abbonamento con pagamento una tantum che ti assicurano spazio online a vita. Questa formula unica nel suo genere elimina la necessità di rinnovi periodici o costi nascosti, rendendo pCloud una soluzione estremamente vantaggiosa per chi cerca una gestione dei dati a lungo termine.

Oltre allo spazio, pCloud integra nel suo servizio una crittografia di livello militare AES a 256-bit e protezione TLS/SSL, assicurandoti che i tuoi file siano sempre al sicuro. In più, il sistema di backup di pCloud replica i tuoi dati su cinque server differenti, minimizzando il rischio di perdite.

Tra le funzionalità aggiuntive offerte da pCloud spiccano l’upload automatico delle foto dal tuo dispositivo e la possibilità di rendere specifici file disponibili anche offline. Queste opzioni, insieme alla compatibilità con altri servizi cloud come Dropbox, OneDrive e Google Drive, rendono pCloud uno strumento versatile e adatto a ogni esigenza.

I piani a vita di pCloud sono pensati per soddisfare ogni tipo di utente: dal piano da 500GB a 199€, ideale per chi ha bisogno di uno spazio considerevole ma non eccessivo, fino al piano da 10TB a 1190€, perfetto per i professionisti e le aziende che gestiscono grandi volumi di dati. E con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni, pCloud ti offre la tranquillità di una scelta senza rischi.