 pCloud in offerta: cloud europeo sicuro con piani a vita in super sconto
pCloud in offerta: cloud europeo sicuro con piani a vita in super sconto

Cerchi uno spazio cloud sicuro e senza limiti di tempo? Dovresti provare i piani a vita di pCloud: ora sono tutti scontati, a partire da 199€.
pCloud in offerta: cloud europeo sicuro con piani a vita in super sconto
Cerchi uno spazio cloud sicuro e senza limiti di tempo? Dovresti provare i piani a vita di pCloud: ora sono tutti scontati, a partire da 199€.

Chi desidera conservare i propri dati online in modo sicuro, con server situati in Europa e una forte attenzione alla privacy, può valutare la nuova promozione pCloud.

Il servizio di cloud storage svizzero si distingue per l’elevato livello di protezione delle informazioni personali, garantito anche dalle rigorose normative sulla privacy vigenti in Svizzera, tra le più severe al mondo. In questo momento ha lanciato sconti su tutti i suoi piani a vita: paghi una sola volta, senza abbonamenti ricorrenti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona pCloud.

I piani a vita pCloud in promozione

Con l’offerta attuale, pCloud propone i suoi piani lifetime a prezzi scontati a partire da 199 euro. Si tratta di un pagamento unico, senza rinnovi mensili o annuali, che consente di utilizzare lo spazio cloud senza limiti di tempo. Una formula che ha reso pCloud una delle piattaforme più apprezzate in Europa, con oltre 22 milioni di utenti attivi.

La promozione riguarda tutte le soluzioni a vita disponibili sul sito ufficiale. Il piano Premium da 500 GB è acquistabile a 199 euro, mentre chi necessita di maggiore capacità può optare per il Premium Plus da 2 TB al prezzo di 399 euro. Per esigenze più avanzate è disponibile anche il piano Ultra da 10 TB, proposto a 1.190 euro. Tutti gli importi sono definitivi e non prevedono costi aggiuntivi o spese nascoste.

Di seguito il riepilogo delle offerte attive:

  • Premium 500 GB: 199 euro una tantum invece di 299 euro;
  • Premium Plus 2 TB: 399 euro una tantum invece di 599 euro;
  • Ultra 10 TB: 1.190 euro una tantum invece di 1.890 euro.

Ogni piano include sistemi di sicurezza avanzati, come la protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit, pensata per garantire un livello di difesa granitico per tutti i file archiviati. Inoltre, pCloud offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, utile per provare il servizio.

Pubblicato il 19 gen 2026

19 gen 2026
