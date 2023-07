pCloud: la soluzione di archiviazione cloud completa e facile da usare

pCloud offre un servizio di cloud storage per l’archiviazione e la condivisione dei file online che offre sicurezza, facilità d’uso e accesso multi-dispositivo.

L’interfaccia intuitiva e user-friendly di pCloud è progettata per essere accessibile a tutti e per rendere l’archiviazione e la gestione dei file un’esperienza senza problemi.

Con la promozione in corso è possibile ottenere fino all’80% di sconto sui piani individuali pCloud.

Il servizio offerto da pCloud

pCloud offre un’usabilità multi-dispositivo, questo consente di accedere a tutti i file da qualsiasi dispositivo, dal computer di casa o mentre si è in viaggio con il proprio smartphone.

Inoltre, pCloud consente di condividere file, anche di grandi dimensioni, con chiunque si desideri in modo semplice e veloce. È possibile collaborare in team nelle cartelle condivise o condividere cartelle private con altri utenti pCloud. È anche possibile controllare i livelli di accesso impostando i permessi di visualizzazione, modifica o gestione.

pCloud permette di condividere rapidamente file con altre persone – anche se non dispongono di un account pCloud – attraverso dei link dinamici, che quindi mostreranno sempre l’ultima versione dei file. Per maggiore sicurezza, è inoltre possibile proteggere il link condiviso con una password o impostare una data di scadenza.

Basata in Svizzera, pCloud segue le rigorose leggi svizzere sul trattamento dei dati personali, garantendo la massima sicurezza e riservatezza. La posizione dei server è un altro aspetto importante per la protezione dei dati. I dati degli utenti di pCloud sono archiviati in un centro dati altamente sicuro e certificato situato nell’Unione Europea. .

I file archiviati vengono protetti da accessi non autorizzati o perdite di dati con misure di sicurezza di prima classe. pCloud utilizza una crittografia end-to-end per garantire che solo tu possa accedere ai tuoi file, i file sono memorizzati su almeno tre server in un centro dati di massima sicurezza. Inoltre è disponibile un piano pCloud Encryption per avere i file più importanti criptati e una protezione password che, a differenza della crittografia lato server, garantisce che nessuno, a parte te, avrà la chiave per decriptare i file.

Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.