 pCloud lancia i piani a vita scontati: fino a 10 TB di spazio cloud
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

pCloud lancia i piani a vita scontati: fino a 10 TB di spazio cloud

Con pCloud hai uno spazio cloud per sempre, senza abbonamenti mensili che si rinnovano. Il tutto ora in super sconto: scopri le promo.
pCloud lancia i piani a vita scontati: fino a 10 TB di spazio cloud
Informatica Cloud & Hosting
Con pCloud hai uno spazio cloud per sempre, senza abbonamenti mensili che si rinnovano. Il tutto ora in super sconto: scopri le promo.

Chi ha bisogno di un servizio di archiviazione online intuitivo e sicuro può dare uno sguardo alla nuova promozione di pCloud, società svizzera specializzata in cloud storage.

L’azienda propone i suoi abbonamenti “lifetime”, incluso il taglio da 10 TB, a tariffe ribassate con prezzi che partono da 199 euro per un pagamento una tantum. Ma analizziamo nel dettaglio la proposta di pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Caratteristiche e prezzi dei piani pCloud

Uno degli aspetti centrali dell’offerta pCloud è l’attenzione alla protezione dei dati. Il servizio adotta crittografia AES a 256 bit, connessioni sicure tramite protocolli TLS/SSL e opera nel rispetto delle severe normative svizzere in materia di privacy, garantendo così un elevato livello di tutela per i file archiviati.

Dal punto di vista operativo, la piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti sulla velocità di upload e di recuperare versioni precedenti dei documenti fino a 30 giorni. Sono inoltre disponibili strumenti per la collaborazione, come la condivisione tramite link protetti da password, cartelle condivise e richieste di caricamento file.

I contenuti salvati risultano consultabili in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo, anche senza connessione, grazie alla sincronizzazione automatica. pCloud permette inoltre di importare e mettere al sicuro dati provenienti da altri servizi come Google Foto, OneDrive, Facebook e Dropbox.

Attualmente le offerte disponibili prevedono:

  • Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)
  • Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)
  • Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

È prevista anche una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 14 giorni dalla data di acquisto. Per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze basta andare sul sito di pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita

Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita
Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%

Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%
Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani

Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani
Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting

Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting
Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita

Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita
Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%

Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%
Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani

Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani
Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting

Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting
Edoardo D'amato
Pubblicato il
1 mar 2026
Link copiato negli appunti