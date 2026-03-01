pCloud lancia i piani a vita scontati: fino a 10 TB di spazio cloud

Chi ha bisogno di un servizio di archiviazione online intuitivo e sicuro può dare uno sguardo alla nuova promozione di pCloud, società svizzera specializzata in cloud storage.

L’azienda propone i suoi abbonamenti “lifetime”, incluso il taglio da 10 TB, a tariffe ribassate con prezzi che partono da 199 euro per un pagamento una tantum. Ma analizziamo nel dettaglio la proposta di pCloud.

Caratteristiche e prezzi dei piani pCloud

Uno degli aspetti centrali dell’offerta pCloud è l’attenzione alla protezione dei dati. Il servizio adotta crittografia AES a 256 bit, connessioni sicure tramite protocolli TLS/SSL e opera nel rispetto delle severe normative svizzere in materia di privacy, garantendo così un elevato livello di tutela per i file archiviati.

Dal punto di vista operativo, la piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti sulla velocità di upload e di recuperare versioni precedenti dei documenti fino a 30 giorni. Sono inoltre disponibili strumenti per la collaborazione, come la condivisione tramite link protetti da password, cartelle condivise e richieste di caricamento file.

I contenuti salvati risultano consultabili in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo, anche senza connessione, grazie alla sincronizzazione automatica. pCloud permette inoltre di importare e mettere al sicuro dati provenienti da altri servizi come Google Foto, OneDrive, Facebook e Dropbox.

Attualmente le offerte disponibili prevedono:

Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico) Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

È prevista anche una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 14 giorni dalla data di acquisto. Per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze basta andare sul sito di pCloud.