pCloud: lo spazio online a vita, scontato fino al 37%

pCloud si propone come la soluzione definitiva per chi è alla ricerca di spazio online, ma senza dover pagare un abbonamento, offrendo un servizio di cloud storage di alta qualità con la promessa di uno spazio a vita, ora accessibile con uno sconto che arriva fino al 37%. Questa offerta rende pCloud una soluzione decisamente differente nel panorama del cloud storage, garantendo non solo ampie capacità di archiviazione ma anche la massima sicurezza per i tuoi dati e un prezzo adeguato.

pCloud: un solo pagamento, accesso a vita

L’offerta di pCloud è chiara e diretta: con un unico pagamento, ti assicuri uno spazio cloud per tutta la vita. Questa proposta unica elimina le preoccupazioni legate ai rinnovi e ai costi nascosti, rendendo pCloud una scelta oculata per chi desidera una soluzione a lungo termine per la gestione dei propri dati.

La sicurezza è un pilastro fondamentale del servizio pCloud, che protegge i tuoi dati con una crittografia AES a 256-bit e protezione TLS/SSL di livello militare. Inoltre, il robusto sistema di backup di pCloud assicura una maggiore tranquillità, duplicando i tuoi dati su cinque server differenti per prevenire la perdita di informazioni importanti.

pCloud non si limita a offrire spazio di archiviazione: tra le sue funzionalità avanzate, troverai l’upload automatico delle foto dal tuo dispositivo mobile e l’opzione per rendere determinati file accessibili anche offline. La compatibilità con altri servizi di cloud storage come Dropbox, OneDrive e Google Drive amplifica ulteriormente la flessibilità di pCloud, rendendolo uno strumento adatto a una varietà di esigenze.

Nel cuore dell’offerta di pCloud ci sono tre piani distinti, progettati per incontrare una varietà di esigenze di archiviazione digitale. Partendo dal piano base da 500GB, offerto a 199€, è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile per la gestione quotidiana dei propri file, foto e documenti. Salendo di livello, il piano da 2TB, disponibile a 399€, si rivolge agli utenti più esigenti che necessitano di maggior spazio per progetti più ampi, collezioni multimediali o per uso professionale. Infine, per i professionisti e le aziende che richiedono una capacità di archiviazione vasta, pCloud propone il piano da 10TB a 1190€, ideale per gestire grandi volumi di dati senza compromessi. E grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni, pCloud ti offre la sicurezza di un acquisto senza rischi.