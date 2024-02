pCloud, lo storage più sicuro d'Europa tuo a partire da 4€/mese

Ti piacerebbe avere il pieno controllo dei contenuti digitali in qualsiasi momento? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto! Oggi ti parliamo di pCloud, il servizio di cloud storage criptato più sicuro d’Europa. pCloud oltre ad essere sicuro è del tutto conveniente. Scopriamo insieme maggiori dettagli e gli attuali costi di abbonamento.

Tantissimi utenti scelgono pCloud come soluzione di archiviazione. Il motivo? E’ semplice! pCloud non è in grado di decriptare qualsiasi dato ospitato, e quindi non ha nessuna conoscenza dei tuoi file. Inoltre, il suo costo è davvero minimo visto che grazie ad una speciale promozione è possibile abbonarsi a partire da soli 49,99 euro.

I piani annuali, attualmente scontati del 17%, sono due: Premium 500 GB annuale disponibile a 49.99 euro anzichè 59,88 e Premium Plus 2TB disponibile a 99,99 euro anzichè 119,88. L’ottimo rapporto qualità/prezzo è dunque evidente visto che con poco più di 4 euro al mese puoi avere a disposizione 500 GB di archiviazione.

pCloud: lo storage più sicuro d’Europa

Hai sempre desiderato avere uno spazio di archiviazione sicuro? Non perdere altro tempo, adesso hai la soluzione a portata di mano! Puoi finalmente archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e altamente sicura, sempre e ovunque.

Non dimenticare che pCloud offre usabilità multi-dispositivo, dunque puoi accedere a tutti i file su qualsiasi dispositivo, anche in viaggio. Inoltre, grazie alle opzioni di condivisione di più file di pCloud puoi inviare e ricevere file di grandi dimensioni da e verso chiunque preferisci.

Approfittane subito: scegli il piano Premium 500 GB annuale disponibile a 49.99 euro anzichè 59,88 oppure il Premium Plus 2TB disponibile a 99,99 euro anzichè 119,88. Ricorda che il piano annuale da 500 GB costa poco più di 4 euro al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.