 pCloud: offerta di fine anno con cloud a vita e sconti fino al 60%
I piani a vita di pCloud consentono di avere archiviazione cloud per sempre, crittografia avanzata e password manager. Ora in sconto del 60%.
Informatica Cloud & Hosting
Con l’arrivo delle promozioni di fine anno, pCloud rilancia una delle sue iniziative più interessanti, dedicata a chi vuole mettere al sicuro file, dati personali e password con un unico investimento.

L’offerta riguarda sia il pacchetto Family 3-in-1 sia i piani di archiviazione cloud crittografata a vita, tutti proposti con sconti molto consistenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio la proposta di pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Tutte le offerte pCloud disponibili e cosa includono

La proposta più completa è il pacchetto Family 3-in-1, pensato per l’uso condiviso e disponibile con uno sconto fino al 60%. A fronte di un prezzo promozionale di 799 euro (invece di 2.097 euro), si ottengono servizi che restano attivi per sempre, senza rinnovi o abbonamenti. Il pacchetto comprende:

  • 5 TB di spazio cloud per archiviare documenti, foto e video;
  • pCloud Encryption, che protegge i file tramite crittografia lato client;
  • pCloud Pass, il gestore di password proprietario in grado di salvare credenziali illimitate.

La tutela della privacy è uno degli aspetti centrali dell’offerta: pCloud ha sede in Svizzera, Paese noto per una delle normative più rigorose in materia di protezione dei dati personali, un elemento che rafforza ulteriormente il livello di sicurezza complessivo.

Chi preferisce concentrarsi esclusivamente sull’archiviazione può invece scegliere uno dei piani cloud a vita, anch’essi scontati in modo significativo: Premium Plus 2 TB a 399 euro anziché 599 euro e Ultra 10 TB a 1.190 euro invece di 1.890 euro.

Anche in questo caso, lo spazio acquistato resta disponibile a tempo illimitato, senza costi mensili o annuali da sostenere in futuro. Su tutte le soluzioni in promozione è inoltre prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, che consente di provare il servizio senza rischi.

Indipendentemente dal piano scelto, pCloud include funzionalità avanzate come la crittografia dei trasferimenti tramite protocollo TLS/SSL e la sincronizzazione su più dispositivi, cosa che permette di accedere ai propri file in qualsiasi momento e da qualunque piattaforma.

Per accedere agli sconti basta andare sulla pagina ufficiale della promozione.

Vai all’offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 dic 2025

