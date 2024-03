pCloud: offerte esclusive per uno spazio cloud a vita con sconti fino al 37%

Sei stanco di rinnovare continuamente il tuo abbonamento al servizio di cloud storage o di cercare soluzioni sicure per i tuoi dati? pCloud arriva in tuo soccorso con una proposta che non puoi ignorare: spazio cloud a vita con offerte esclusive e sconti fino al 37%. È l’opportunità che aspettavi per archiviare tutto ciò che ti è caro, senza pensieri futuri.

Offerte esclusive: il tuo archivio digitale cresce con te

Dopo aver scoperto pCloud, ti chiederai come hai fatto finora senza. Con piani che vanno dai 500 GB ai 10 TB, c’è spazio per ogni tua esigenza, personale o aziendale. E con lo sconto del 33%, il piano Premium Plus 2TB a vita è tuo a soli 399€.

La piattaforma del provider ti permette di inviare link e file in tutta facilità, mentre la sincronizzazione multi-dispositivo assicura che i tuoi file siano sempre con te, su qualsiasi dispositivo. E non è tutto: grazie al media player integrato, puoi riprodurre video e audio direttamente dal cloud, senza scaricare nulla.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità per pCloud, che utilizza la crittografia AES a 256 bit per proteggere le tue informazioni sensibili. Inoltre, puoi effettuare backup da altre piattaforme cloud direttamente sul tuo account pCloud, semplificando la gestione dei tuoi dati.

Approfitta delle offerte esclusive di pCloud e scegli la libertà di uno spazio cloud a vita. Che tu sia un professionista o un privato, pCloud è la soluzione affidabile che cercavi.

Visita il sito ufficiale e seleziona il piano perfetto per te, prima che gli sconti terminino. Con questo provider, il tuo archivio digitale è sicuro, accessibile e conveniente, oggi e sempre.