pCloud offre 10 TB di spazio cloud sicuro in sconto del 37%

Se sei alla ricerca di un nuovo servizio di cloud storage, ti segnaliamo l’ultima offerta in corso sul sito ufficiale di pCloud, azienda con base in Svizzera che offre un archivio cloud sicuro. Grazie alla promozione di questi giorni, è possibile risparmiare 700 euro sul piano a vita Ultra da 10 TB, pagando 1.190 euro anziché 1.890 euro. Si tratta di un pagamento unico, questo significa che non sono richiesti ulteriori spese per eventuali abbonamenti mensili o annuali.

Le caratteristiche chiave di pCloud

Uno dei principali punti di forza di pCloud riguarda la sicurezza. A questo proposito vanno menzionati i certificati di sicurezza TLS/SSL, l’utilizzo della crittografia 256-bit AES per tutti i documenti caricati nello spazio cloud, fino a 5 copie di file su almeno tre server differenti, più un’opzione per attivare una crittografia supplementare.

Un altro elemento chiave è la sincronizzazione automatica su molteplici dispositivi, con la possibilità di accedere su qualunque tipo di device e ovunque ci si trovi, anche offline.

In tutto pCloud offre la possibilità di scegliere fra i seguenti piani a vita: Premium 500 GB, Premium Plus 2 TB e Ultra 10 TB. I primi due godono di uno sconto del 33% e sono disponibili rispettivamente al prezzo scontato di 199 euro e 399 euro. Il piano più generoso in termini di spazio – Ultra 10 TB – beneficia invece di uno sconto del 37%, con un pagamento unico di 1.190 euro anziché 1.890 euro.

Per aderire alla promozione in corso è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito pCloud. Su tutti i piani è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 14 giorni.