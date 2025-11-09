 pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto

pCloud è la soluzione per liberare i tuoi dispositivi e trasferire i tuoi file, foto e video in uno spazio sicuro. Ora è in super sconto.
pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto
Informatica Cloud & Hosting
pCloud è la soluzione per liberare i tuoi dispositivi e trasferire i tuoi file, foto e video in uno spazio sicuro. Ora è in super sconto.

I tuoi dispositivi iniziano ad essere pieni? Non hai più spazio per salvare file, foto e video? Quello che ti serve è perciò un cloud storage sicuro dove trasferirli. Ed è proprio qui che entra in gioco pCloud.

Questo servizio offre ai suoi utenti piani a vita: non dovrai più ricorrere ad abbonamenti ricorrenti, una volta effettuato l’acquisto avrai quello spazio per sempre. E in questo momento i piani di pCloud sono in sconto fino a 700€ in meno.

Vai all’offerta di pCloud

Cosa includono le offerte di pCloud

I piani a vita proposti da pCloud sono tre:

  • Premium 500 GB a 199 euro (invece di 299 euro);
  • Premium Plus da 2 TB a 399 euro (anziché 599 euro);
  • Ultra 10 TB a 1.190 euro (e non 1.890 euro).

Dunque, sono sconti veramente interessanti: per il piano da 10 TB è un ribassamento di 700€. Ma per chi ha bisogno di un abbonamento più contenuto, il Premium Plus da 2 TB rappresenta una via di mezzo interessante con lo sconto da 200€.

Oltre alla grande capienza, pCloud spicca per le molte altre caratterische che mette a disposizione. In primo luogo, lato sicurezza, una crittografia AES a 256-bit e protocollo TLS/SLL. Potrai caricare documenti importanti, foto e video in totale tranquillità: nessuno potrà intercettarli.

Altri strumenti interessanti sono la condivisione dei link protetti da password, la collaborazione tramite cartelle condivise (utile in contesti aziendali), la possibilità di accedere ai file offline e il backup dei dati immediato (sia da propri dispositivi che da app di terze parti come Dropbox, Google Drive ecc.). Da menzionare infine anche il lettore musicale e video integrato.

Per approffitare della promozione in corso basta andare sul sito di pCloud e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

Vai all’offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento

Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento
Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto

Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto
Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso

Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso
Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto

Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto
Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento

Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento
Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto

Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto
Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso

Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso
Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto

Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto
Edoardo D'amato
Pubblicato il
9 nov 2025
Link copiato negli appunti