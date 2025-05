pCloud offre fino a 10 TB a pagamento una tantum, in super offerta

Chi desidera uno spazio cloud duraturo e senza costi mensili può valutare le offerte lifetime di pCloud, che permettono di acquistare fino a 10 TB di archiviazione online con un pagamento unico, evitando completamente i rinnovi periodici. Un’opzione interessante per chi vuole conservare dati, file personali e contenuti multimediali senza sottostare ai classici modelli in abbonamento.

Questo approccio permette un notevole risparmio nel tempo, a differenza dei servizi tradizionali che prevedono tariffe mensili o annuali per mantenere l’accesso allo spazio cloud. Inoltre, tutti i piani di pCloud sono in offerta con sconti veramente notevoli.

Offerte lifetime attive su pCloud

Il modello “una tantum” offerto da pCloud si dimostra conveniente nel lungo periodo. Ad esempio, un piano da 2 TB, acquistabile a 399€, è già più economico rispetto a quanto si spenderebbe in 4 anni con servizi concorrenti come Google One o iCloud+, i cui abbonamenti annui per la stessa capacità oscillano tra 100 e 120 euro.

Dopo i primi anni, il costo iniziale viene ammortizzato e da quel momento in poi si traduce in un risparmio annuo, senza rischi di aumenti tariffari o interruzioni di servizio legate al mancato rinnovo. Chi desidera una soluzione definitiva per la gestione dei propri dati online, può trovare in pCloud un’alternativa affidabile, flessibile e trasparente.

In questo periodo, pCloud propone oltretutto sconti speciali, rendendo più accessibile l’acquisto di spazio cloud permanente. Ecco i principali piani disponibili:

500 GB a 199€

a 2 TB a 399€

a 10 TB a 1.190€

Tutti i piani prevedono una sola spesa iniziale, senza costi futuri. È possibile anche rateizzare il pagamento in 3 soluzioni tramite PayPal. Inoltre, è inclusa una garanzia di rimborso di 14 giorni, nel caso si volesse cambiare idea.

Per attivare uno dei piani è sufficiente accedere al sito ufficiale di pCloud, dove sono riportate tutte le promozioni attive.