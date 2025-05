pCloud offre spazio cloud sicuro con licenza a vita in offerta

Chi è alla ricerca di una soluzione definitiva per conservare file online in modo sicuro e duraturo può affidarsi a pCloud, il servizio di cloud storage svizzero che offre fino a 10TB di spazio e piani senza scadenza, da acquistare una sola volta e utilizzare per sempre.

Sono disponibili anche abbonamenti mensili e annuali, ma in questo momento le offerte lifetime sono scontate con ribassamenti fino a 700€. Andiamo a scoprire le promozioni in corso e cosa offre nel dettaglio pCloud.

Tutte le offerte di pCloud e perché è così vantaggioso

Le offerte attuali di pCloud a vita sono le seguenti:

500GB : 199€ invece di 299€;

: invece di 299€; 2TB : 399€ invece di 599€;

: invece di 599€; 10TB: 1.190€ invece di 1.890€.

Il passaggio a un nuovo servizio di archiviazione cloud è spesso motivato dalla necessità di più spazio o da una maggiore attenzione alla privacy. In entrambi i casi, pCloud si distingue come una delle soluzioni più affidabili in Europa.

Grazie alla sede in Svizzera, il servizio è regolato da leggi tra le più severe al mondo in materia di tutela dei dati personali, molto più stringenti rispetto a quelle dei principali operatori statunitensi. Completano il quadro altre funzionalità importanti, come la protezione TLS/SSL, la crittografia 256-bit AES e la possibilità di condividere file anche di grandi dimensioni.

Dal punto di vista dell’archiviazione, pCloud è tra i pochi provider a offrire tagli da centinaia di gigabyte fino a 10 terabyte, superando di gran lunga la media di mercato, spesso ferma a 100 o 200GB.

La formula lifetime rappresenta inoltre un’opportunità di risparmio sul lungo periodo, eliminando completamente i costi di rinnovo. Un’unica spesa per ottenere spazio sicuro, stabile e accessibile per sempre.

Tutte le promozioni sono disponibili sul sito ufficiale di pCloud, fino a esaurimento dell’offerta.