pCloud: ottieni ora il tuo spazio cloud da 2TB a vita a soli 399€

pCloud è un servizio di archiviazione cloud che offre una soluzione sicura e versatile per conservare i tuoi file digitali. Puoi scegliere tra diversi piani a vita o ad abbonamento, ma se vuoi liberarti dei costi periodici, allora l’occasione è perfetta per approfittare del piano da 2TB a vita, che grazie allo sconto del 33%, scende a 399€!

pCloud: spendi una volta e 2TB sono tuoi per sempre!

Scegliendo uno dei piani pCloud, è possibile avere a disposizione non soltanto uno spazio dove archiviare i propri documenti e file più importanti, ma anche numerosi strumenti e funzionalità aggiuntivi per gestire tutto, condividere e collaborare con altri utenti.

Il servizio funziona infatti sia come strumento di backup sia come spazio per la condivisione di file e documenti. È supportato da qualsiasi dispositivo e ti permette di proteggere i file grazie alla crittografia AES a 256-bit, insieme alla protezione TSL/SSL, 5 copie eseguite in automatico per ogni elemento caricato e, se vuoi, anche un grado extra di crittografia lato client con Encryption.

Puoi condividere i tuoi file in totale sicurezza, tramite link o richieste, invitando anche altri utenti nelle cartelle condivise. Ogni link ti permette di ottenere statistiche dettagliate e i collegamenti condivisi sono anche personalizzabili con un’immagine, un titolo e una descrizione.

Se possiedi dei file multimediali, pCloud ti permette inoltre di caricare in automatico il tuo rullino fotografico con tutte le immagini, creando una galleria dedicata. Non manca un lettore integrato per audio e video, in grado di riprodurre senza alcuna tipologia di limite per quanto riguarda dimensioni e velocità.

Hai apportato delle modifiche per errore? Puoi ripristinare i tuoi file a versioni vecchie fino a 30 giorni, e lo stesso vale per l’intero account! Puoi inoltre eseguire il backup da altri servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Foto.

Approfitta ora dello sconto e ottieni uno dei servizi di cloud storage criptati più sicuri al mondo.