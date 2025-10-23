 pCloud Pass: con l'offerta di Halloween hai un password manager a vita al 50% di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

pCloud Pass: con l'offerta di Halloween hai un password manager a vita al 50% di sconto

Con pCloud Pass puoi avere un password manager sicuro e soprattutto a vita grazie ai piani in offerta per Halloween.
pCloud Pass: con l'offerta di Halloween hai un password manager a vita al 50% di sconto
Sicurezza
Con pCloud Pass puoi avere un password manager sicuro e soprattutto a vita grazie ai piani in offerta per Halloween.

pCloud Pass è un password manager avanzato e di ultima generazione con cui puoi conservare, accedere e gestire in modo sicuro e illimitato credenziali, dati delle carte di credito e note crittografate su tutti i tuoi dispositivi. Con l’offerta di Halloween puoi avere il 50% di sconto su un piano a vita sia per il Premium sia per il Family valido fino a 5 utenti.

Attiva un piano pCloud con l’offerta di Halloween

pCloud Pass

L’offerta prevede infatti la scelta tra due soluzioni a vita:

  • Pass Family: disponibile a 199 euro invece di 399, perfetto per un massimo di 5 utenti, ognuno con accesso completo alle funzioni
  • Pass Premium: disponibile a 119 euro invece di 239, pensato per un utente e con tutte le funzionalità a disposizione.

Quali sono però queste funzionalità, incluse in entrambi i piani? Vediamole insieme:

  • Generatore di password sicure
  • Dispositivi attivi illimitati
  • Lista contatti illimitati
  • Condivisione sicura illimitata
Attiva un piano pCloud con l’offerta di Halloween

L’app è disponibile per iOS, Android, Windows, macOS e browser con la possibilità di attivare la sincronizzazione automatica tra tutti i dispositivi. L’offerta è valida ancora per pochi giorni, ed è davvero da paura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Truffe online: SpaceX disattiva 2.500 terminali Starlink

Truffe online: SpaceX disattiva 2.500 terminali Starlink
AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%

AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%
Il Black Friday di NordVPN è già iniziato: -74% e 3 mesi gratis

Il Black Friday di NordVPN è già iniziato: -74% e 3 mesi gratis
Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani

Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani
Truffe online: SpaceX disattiva 2.500 terminali Starlink

Truffe online: SpaceX disattiva 2.500 terminali Starlink
AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%

AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%
Il Black Friday di NordVPN è già iniziato: -74% e 3 mesi gratis

Il Black Friday di NordVPN è già iniziato: -74% e 3 mesi gratis
Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani

Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
23 ott 2025
Link copiato negli appunti