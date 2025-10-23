pCloud Pass: con l'offerta di Halloween hai un password manager a vita al 50% di sconto

pCloud Pass è un password manager avanzato e di ultima generazione con cui puoi conservare, accedere e gestire in modo sicuro e illimitato credenziali, dati delle carte di credito e note crittografate su tutti i tuoi dispositivi. Con l’offerta di Halloween puoi avere il 50% di sconto su un piano a vita sia per il Premium sia per il Family valido fino a 5 utenti.

L’offerta prevede infatti la scelta tra due soluzioni a vita:

Pass Family : disponibile a 199 euro invece di 399 , perfetto per un massimo di 5 utenti, ognuno con accesso completo alle funzioni

: disponibile , perfetto per un massimo di 5 utenti, ognuno con accesso completo alle funzioni Pass Premium: disponibile a 119 euro invece di 239, pensato per un utente e con tutte le funzionalità a disposizione.

Quali sono però queste funzionalità, incluse in entrambi i piani? Vediamole insieme:

Generatore di password sicure

Dispositivi attivi illimitati

Lista contatti illimitati

Condivisione sicura illimitata

L’app è disponibile per iOS, Android, Windows, macOS e browser con la possibilità di attivare la sincronizzazione automatica tra tutti i dispositivi. L’offerta è valida ancora per pochi giorni, ed è davvero da paura.