pCloud, per te offerta 2x1 sui piani a vita

San Valentino è ormai passato ma pCloud ti dà l’opportunità di festeggiare ancora offrendoti una speciale offerta sui piani cloud. pCloud ti offre infatti il 2×1 sui suoi piani a vita; una promozione che ti consente dunque di risparmiare una grande somma di denaro rispetto ai prezzi di listino. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

L’offerta 2×1 pensata da pCloud per San Valentino è davvero speciale perchè ti consente di acquistare un piano a vita, da 2 o 10TB, ottenendo un secondo piano gratuitamente. Il secondo piano, infatti, può essere condiviso con chi desideri (in questo caso, magari, con la persona che ami).

Nel dettaglio, il piano da 2TB è disponibile a soli 399 euro anzichè 1198 (2×1) mentre la il piano con 10TB di archiviazione può essere tuo pagando solamente 1190 euro anzichè 3780. Ricorda che si tratta di piani a vita quindi una volta acquistata la soluzione che più soddisfa le tue esigenze potrai usufruirne senza limiti per sempre.

pCloud: spazio cloud ad un ottimo prezzo

Con pCloud finalmente i tuoi dati e le tue informazioni saranno al sicuro; ecco perchè già tantissimi utenti hanno deciso di procedere con l’acquisto di un piano a vita. Se stai leggendo questo articolo perchè sei alla ricerca di uno spazio di archiviazione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo non puoi non approfittarne subito.

Non a caso, infatti, pCloud nasce come soluzione di archiviazione in grado di proteggere i tuoi file riservati con una sicurezza del tutto elevata grazie alla crittografia che ti consente di avere il pieno controllo dei contenuti digitali in qualsiasi momento.

Archivia, condividi e accedi a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e altamente sicura, sempre e ovunque: oggi puoi farlo approfittando del 2×1.

