pCloud, per te un mese di cloud ad un prezzo mai visto prima

Approfitta subito della promozione pCloud per avere a tua disposizione uno spazio di archiviazione sicuro ed economico. pCloud ha pensato di realizzare diversi piano con l’intento di rispondere alle esigenze di utenti differenti. Tra le soluzioni disponibili ci sono sia piani annuali che a vita. Analizzando, ad esempio, il costo dei piani annuali è evidente l’ottimo rapporto qualità prezzo.

pCloud offre infatti con più di 4 euro al mese il piano Premium con 500 GB di spazio, e poco più di 8 euro al mese il piano Plus con 2 TB. Entrambi i piani sono scontati del 17% e hanno un pagamento annuale. Nello specifico:

Premium 500 GB annuale disponibile a 49.99 euro anzichè 59,88

annuale disponibile a 49.99 euro anzichè 59,88 Premium Plus 2TB disponibile a 99,99 euro anzichè 119,88

Se sei alla ricerca soluzione di archiviazione in grado di proteggere i tuoi file riservati con una sicurezza del tutto elevata pCloud è la soluzione più adatta a te. Se decidi di iscriverti oggi stesso a pCloud Pass usufruisci di un piano Premium di 30 giorni gratuitamente.

pCloud: sicurezza a prezzi mai visti prima

pCloud è una soluzione di archiviazione cloud che tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare proprio perchè è stata progettata nei minimi dettagli. Non a caso, infatti, con pCloud puoi avere il pieno controllo dei contenuti digitali in qualsiasi momento. In più, la crittografia pCloud ti consente di proteggere i tuoi file riservati con una sicurezza elevatissima, in modo tale da offrire solo a te la chiave dei tuoi dati.

Sono davvero tante le persone che giornalmente decidono di affidare i propri file a pCloud. Il motivo? Si conferma lo storage più sicuro d’Europa e consente di archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e altamente sicura. Approfitta subito dello sconto per avere uno spazio cloud sicuro tutto tuo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.