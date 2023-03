pCloud: perché un piano a vita è più conveniente di un abbonamento?

Sapevi che pCloud è uno dei pochissimi cloud storage che ti dà l’opportunità di acquistare uno spazio cloud, per averlo a disposizione a vita? Questa alternativa all’abbonamento è molto gettonata, soprattutto per via della convenienza in termini di prezzo. Grazie alla promozione attiva, infatti, i costi per un piano lifetime con pCloud spaziano da 199 euro per 500 GB a 399 euro per 2 TB, fino a 1.190 euro per il piano da 10 TB di spazio. Ma quali sono i vantaggi effettivi di un cloud storage a vita?

Tutti i vantaggi che solo un piano lifetime può offrire

I piani di abbonamento mensile potrebbero risultare vantaggiosi per alcune persone o servizi. Tuttavia, è essenziale considerare attentamente i costi a lungo termine e l’impegno richiesto. D’altra parte, i prodotti a vita costituiscono una soluzione di investimento unica che offre un notevole valore, controllo e tranquillità all’utente. Sei ancora indeciso? Ecco quattro motivi per cui un piano a vita può risultare vantaggioso:

Risparmio a lungo termine: i prodotti a vita consentono di effettuare un unico pagamento, evitando così di dover affrontare quote di abbonamento mensili o annuali che possono accumularsi nel tempo. Questo può comportare un risparmio significativo nel lungo periodo, soprattutto se il prodotto offre un valore aggiunto in termini di utilità nelle attività quotidiane; Maggiore valore per i tuoi soldi: i prodotti a vita spesso offrono molte funzionalità e vantaggi che non sono disponibili con i prodotti a pagamento basati su abbonamento. Ad esempio, un prodotto a vita può includere aggiornamenti e nuove funzionalità, mentre un prodotto basato su abbonamento potrebbe non fornirle. Con pCloud, tutte le funzionalità Premium sono incluse, indipendentemente dal modello di prezzo; Nessun impegno: con un prodotto a vita, non ci si deve impegnare in un abbonamento a lungo termine. Si può acquistare il prodotto e utilizzarlo per tutto il tempo desiderato, senza la pressione di dover continuare a utilizzarlo come accade con un abbonamento; Tranquillità: investire in un prodotto a vita significa avere accesso per sempre. È importante fare le proprie ricerche e assicurarsi che il prodotto a vita sia adatto alle proprie esigenze, ma i prodotti a vita sono sicuramente un’opzione conveniente da considerare.

Ecco cosa offre un abbonamento a vita pCloud

pCloud è un’azienda svizzera giovane e dinamica nata nel 2013, che ha rapidamente raggiunto la posizione di leader del settore. Cosa rende pCloud così speciale? La risposta è semplice: la sua integrazione con il maggior numero possibile di dispositivi e la sua interfaccia completamente user-friendly, che lo rendono facile da usare anche per chi non è esperto di tecnologia. Una volta caricati i tuoi file sul cloud, saranno sincronizzati istantaneamente su tutti i tuoi dispositivi, permettendoti di accedere ai tuoi documenti, foto, video e audio in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Ma non è solo la facilità d’uso che rende pCloud così attraente. La gestione dei contenuti caricati è un’altra grande caratteristica, offrendoti il pieno controllo su ogni azione che compi. Con la funzione di ricerca, puoi trovare facilmente qualsiasi file che ti serve, e se hai bisogno di ripristinare una versione precedente di un documento, è possibile farlo in un istante. Inoltre, pCloud ti consente di condividere facilmente qualsiasi tipo di file, utilizzando cartelle condivise, link diretti o richieste di file. E se la sicurezza è la tua preoccupazione principale, pCloud utilizza certificati TLS/SSL su ogni file prima del trasferimento dal dispositivo al server e crittografia 256-bit AES.

Grazie a questa promozione, potrai accedere ad uno sconto fino all’85% rispetto al prezzo di listino. Il piano da 500 GB è disponibile a soli 199 euro (rispetto ai normali 570 euro), il piano da 2 TB a soli 279 euro (anziché 1.150 euro) e il piano da 10 TB a soli 890 euro. pCloud non richiede abbonamenti o costi nascosti extra, quindi puoi godere del tuo cloud storage personale per sempre senza doverti preoccupare di sorprese sgradite.

