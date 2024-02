pCloud, piani a vita per te scontati fino al 37%

pCloud ti offre uno spazio di archiviazione sicuro e una vasta gamma di funzionalità che ti consentono di ottimizzare la tua esperienza di archiviazione e condivisione. Non a caso, stiamo parlando di una soluzione unica che si contraddistingue da tutti i cloud storage attualmente offerti sul mercato.

Quando parliamo di pCloud non dobbiamo dimenticare che si tratta di un servizio di storage criptato che oltre ad essere sicuro è anche economico. Se hai sempre desiderato avere uno spazio di archiviazione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pCloud rappresenta la scelta più adatta a te.

Se vuoi archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una soluzione sicura ed economica sempre e ovunque, non ti resta che scegliere il piano più adatto a te: oggi i piani individuali a vita sono scontati fino al 37%. Approfittane subito!

pCloud: protezione massima in tutti i piani

Le funzionalità offerte da pCloud sono davvero tante e tutte presenti in qualsiasi piano decidi di acquistare. Tra queste non possiamo non citare la sicurezza. Al fine di offrirti un’archiviazione con un’elevata protezione, pCloud mette a tua disposizione protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e 5 copie di file su server differenti. Non manca, inoltre, la possibilità di effettuare backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

Attualmente, i piani individuali a vita disponibili sono 3. Puoi dunque scegliere tra:

Premium 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299 grazie ad uno sconto del 33%;

disponibile a 199 euro anzichè 299 grazie ad uno sconto del 33%; Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599 grazie ad uno sconto del 33%;

disponibile a 399 euro anzichè 599 grazie ad uno sconto del 33%; Ultra 10TB disponibile a 1190 euro anzichè 1890 grazie ad uno sconto del 37%.

Oltre allo sconto attualmente disponibile grazie a questa offerta limitata, pCloud ti offre 10 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati! In più, il pagamento è criptato con grado di sicurezza 256-bit SSL.