pCloud prolunga il Black Friday: ultima occasione per ottenere l'85% di sconto

Finisce il Black Friday, ma non gli sconti pCloud: la piattaforma leader nel settore del cloud storage prolunga in via eccezionale fino al 30 novembre la sua imperdibile promozione a tempo limitato che permette di risparmiare ben l’85% di sconto su tutti i piani lifetime. Se ti sei lasciato sfuggire il “Venerdì Nero” delle offerte, questa è l’occasione giusta per fare tuo uno tra i più eccellenti cloud storage senza abbonamento con tutti i vantaggi e funzionalità che offre.

Cosa offre pCloud ai suoi utenti?

pCloud è una piattaforma nata nel 2013 con sede in Svizzera che, nel corso degli anni, ha saputo affermarsi nel panorama del cloud storage grazie a un prodotto efficace e altamente sicuro. Oltre che estremamente intuitivo e di facile utilizzo, anche da chi non è un esperto di informatica.

Il suo funzionamento è, infatti, piuttosto semplice: ti basta caricare i tuoi file sulla nuvola, ci pensa pCloud a sincronizzarli tra tutti i dispositivi collegati. In questo modo, avrai sempre a disposizione in qualsiasi momento tutte le tue fotografie, video e documenti. Se utilizzato con uno smartphone, è un’ottima soluzione di backup, oltre che una buona galleria alternativa.

La piattaforma garantisce, peraltro, gestione assoluta di tutti i file caricati: dalla ricerca per nome o con filtri, fino all’opzione che permette di ripristinare una versione precedente selezionandola da una timeline di 30 giorni. pCloud può, all’occorrenza, trasformarsi in una sorta di piattaforma streaming audio e video portatile e privata grazie al media player integrato nella piattaforma: basta caricare i propri brani o video preferiti per visualizzarli senza lasciare l’applicazione.

Non mancano, ovviamente, le opzioni di condivisione. Puoi scegliere se condividere cartelle o link diretti per inviare rapidamente file di grandi dimensioni (anche a coloro che non possiedono un account), richieste file oppure link diretti, delle cartelle pubbliche speciali che permettono di utilizzare pCloud come servizio hosting per siti web HTML.

Il vero perno dell’esperienza pCloud sono però gli alti standard di sicurezza offerti dalla piattaforma: non solo ogni dato è protetto da crittografia 256-bit AES, ma vengono applicati certificati TLS/SSL ogni volta che un file viene trasferito dal dispositivo ai tre server pCloud. Puoi dormire sonni tranquilli: tutti i dati caricati sulla nuvola sono – e saranno sempre – al sicuro da qualsiasi rischio.

Quanto costa un piano senza abbonamento

Abbiamo ampiamente parlato delle funzionalità di pCloud, ma in termini di costi come se la cava? La piattaforma svizzera si distingue dalla concorrenza proprio per via dei suoi prezzi vantaggiosi rapportati alla qualità offerta. I piani lifetime, infatti, non hanno bisogno di abbonamento: una volta acquistato il tuo spazio cloud, sarà tuo per sempre e potrai utilizzarlo come meglio credi. Il prezzo proposto è quindi da intendersi sempre una tantum.

Grazie agli sconti Black Friday che pCloud ha deciso di prolungare, hai ancora la possibilità di ottenere il tuo spazio di archiviazione cloud a un prezzo eccellente, con uno sconto pari all’85% rispetto al prezzo di listino: per il piano da 500 GB si parla di soltanto 139 euro (anziché 570), mentre per il piano da 2 TB il prezzo scontato è di 279 euro contro i 1.150 di default. Se hai bisogno di ancora più spazio, per te c’è il piano da 10 TB: solo 890 euro (sempre una tantum) invece di 6.000 euro.

Questa è l’ultima occasione per ottenere uno sconto così importante: hai tempo fino al 30 novembre, approfittane cliccando qui e assicurati oggi il tuo spazio cloud a un prezzo mai visto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.