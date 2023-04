pCloud, promozione pasquale: 2 TB Family ed Encryption a 500€

Riunisci la famiglia sotto un unico tetto… virtuale. In occasione delle festività pasquali, pCloud ha lanciato una nuovissima promozione: Family Plan per cinque utenti con pCloyd Encryption incluso nel prezzo. A soli 500 euro una tantum otterrai ben 2 TB di spazio cloud a vita da condividere con i membri della tua famiglia, oltre alla funzionalità di crittografia avanzata made in pCloud per avere sempre il massimo della sicurezza.

Family Plan e crittografia: una combo vincente

Tutti abbiamo scattato, almeno una volta, una fotografia con il nostro smartphone. Una comodità, certo, ma quante volte ci è capitato di perdere tutti quei ricordi digitali preziosi perché ci siamo scordati di archiviarli in un luogo sicuro? Qui entra in gioco pCloud, una tra le principali piattaforme di cloud storage al mondo, che offre a te e ad altri quattro membri della tua famiglia di salvare e proteggere fino a 2 TB di fotografie, video e documenti all’interno di un luogo sicuro.

pCloud offre diverse funzionalità davvero interessanti, prima tra tutte la sincronizzazione automatica dei file tra tutti i dispositivi collegati. Ciò significa che potrai portarti la tua intera galleria fotografica sempre con te, senza occupare spazio prezioso nella memoria del telefonino. Questa funzione è ottimo anche per lavoratori e studenti, che possono così sempre a portata di mano documenti e file importanti. Esistono inoltre diverse opzioni di condivisione con altri utenti, anche se non iscritti al servizio, sia tramite link che attraverso una condivisa.

Possiamo affermare che pCloud è una piattaforma altamente efficiente e flessibile, che ti dà il pieno controllo di tutti i dati caricati. Se, ad esempio, hai per sbaglio sovrascritto un file o lo hai cancellato accidentalmente, potrai ripristinarlo in qualsiasi momento dal cestino, oppure selezionando semplicemente una versione precedente. La piattaforma integra anche un comodissimo media player che ti permetterà di visualizzare video oppure ascoltare musica (con tanto di playlist) direttamente dall’applicazione per smartphone.

Come funzionano il piano famiglia e pCloud Encryption

Grazie al piano famiglia pCloud, puoi condividere lo spazio di archiviazione con i tuoi cari, senza rinunciare alla tua privacy. Puoi scegliere la quantità di spazio da assegnare a ciascun membro, in modo da avere sempre il controllo su ciò che condividi e con chi. Inoltre, pCloud garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati, quindi puoi stare tranquillo sapendo che il tuo spazio personale rimarrà sempre privato e inviolabile.

Con pCloud Encryption, incluso nel prezzo promozionale dedicato alle festività pasquali, aggiungi un ulteriore livello di sicurezza a file e dati contenuti nel cloud. Non è necessario avere competenze tecniche avanzate per criptare i tuoi file: basta semplicemente collocarli nell’apposita cartella protetta e il gioco è fatto.

I file vengono crittografati lato client, ovvero prima di essere caricati sulla piattaforma cloud, per garantire la massima protezione dei tuoi dati. Nessuno avrà mai accesso alle tue informazioni e file più privati, nemmeno gli amministratori pCloud o servizi terzi di ogni tipo. Questo perché gli algoritmi di crittografia dell’azienda includono un elevato numero di livelli e chiavi di protezione, di cui soltanto tu hai il pieno controllo.

Approfitta della promozione in corso: otterrai subito uno sconto del 78% sull’acquisto a vita del piano Family da ben 2 TB e di pCloud Encryption. Il prezzo, di 500 euro, è una tantum: non dovrai quindi sostenere più alcuna spesa aggiuntiva e lo spazio acquistato sarà tuo per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.