pCloud: da 500 GB a 10 TB, risparmia fino a 4810 euro

Grazie alle connessioni in fibra e dei network mobile di oggi, il cloud può diventare l’alleato ideale per backup, storage e scambio dei file. Salvare contenuti e documenti su un server remoto può risultare più conveniente, sicuro e comodo rispetto a farlo in locale. L’importante è scegliere il servizio giusto: quello di pCloud, grazie alla promozione in corso, permette di scegliere tra diversi tagli di memoria e formule di sottoscrizione, risparmiando fino a 4.810 euro nel caso di un abbonamento a vita.

Cloud storage a vita: l’offerta di pCloud è per sempre

È possibile scegliere da 500 GB a 10 TB, passando dallo step intermedio di 2 TB. In ogni caso, tra le funzionalità integrate figurano l’accesso da computer, smartphone e tablet con strumenti per la condivisione dei link semplificata, la possibilità di invitare altri a collaborare, la protezione TSL/SSL con crittografia 256-bit AES e le copie dei file ridondate su cinque server così da poterli eventualmente recuperare e ripristinare in caso di cancellazione accidentale. Tutto questo senza dimenticare il backup automatico delle fotografie scattate e un lettore video e audio (anche per lo streaming).

Non è tutto: non ci sono limiti per le dimensioni dei file e la compatibilità è garantita con alternativa di terze parti come Dropbox, OneDrive e Google Drive, nel nome dell’interoperabilità. Quest’ultimo è un dettaglio non di poco conto, particolarmente utile a chi intende farne uso nell’ambito della produttività.

Ognuno scelga dunque l’abbonamento più adatto a soddisfare le proprie esigenze: Premium (500 GB), Premium Plus (2 TB) o Custom Plan (10 TB), con sttoscrizione annuale oppure a vita. In ogni caso, si può contare sull’affidabilità di un servizio la cui sede legale è in Svizzera e che garantisce la piena conformità a tutte le regole inerenti a privacy e cybersecurity.

