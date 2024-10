pCloud: risparmia fino a 700 euro sul servizio di cloud storage sicuro

L’azienda pCloud offre un servizio di archiviazione cloud sicuro con base in Svizzera, facile da usare e accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo. In questi giorni, tra le altre cose, è disponibile una speciale promozione sui piani individuali a vita, grazie alla quale si possono risparmiare fino a 700 euro.

Al momento pCloud è da considerarsi un punto di riferimento assoluto tra i servizi di cloud storage presenti in Europa. Successo testimoniato in misura importante dai numeri, con oltre 20 milioni di persone che ogni giorno affidano i propri file agli spazi di archiviazione di pCloud.

pCloud: fino a 700 di risparmio sui piani individuali a vita

Abbiamo esordito dicendo che pCloud è un servizio di archiviazione cloud sicuro. Volendo approfondire questo tema, possiamo citare l’utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL, applicati in automatico dall’azienda quando un utente trasferisce un file dal proprio dispositivo ai server pCloud. Inoltre, i documenti inviati vengono conservati su almeno tre diversi server, collocati in un centro dati di massima sicurezza.

Un’altra caratteristica chiave è la protezione dei dati personali di livello assoluto. Dal momento che la società di cloud storage ha sede in Svizzera, i file sono in automatico protetti dalle leggi del Paese elvetico, tra le più rigorose per le informazioni sensibili.

Tornando invece all’offerta, ecco i prezzi già scontati di ciascun piano individuale a vita (è richiesto un unico pagamento):

Premium 500 GB : 199 euro invece di 299 euro

: 199 euro invece di 299 euro Premium Plus 2 TB : 399 euro invece di 599 euro

: 399 euro invece di 599 euro Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro

Ogni piano offre le stesse funzionalità presenti negli altri, l’unica differenza è rappresentata dai GB di spazio d’archiviazione disponibili.

Detto questo, è possibile usufruire dell’offerta in corso su questa pagina del sito pCloud, e risparmiare così fino a 700 euro.