pCloud: per San Valentino piani Lifetime con SCONTI PAZZESCHI

I più romantici sostengono che il vero amore sia per sempre, ma sai cosa lo è per certo? La possibilità di ottenere fino a 10 TB di spazio su pCloud in omaggio con l’offerta 2×1 per San Valentino. Con l’attivazione di un abbonamento a vita se ne ottiene un altro, completamente gratis, da donare alla propria metà.

pCloud è per sempre: offerta 2×1 per San Valentino

Nei giorni che anticipano la festa degli innamorati, scegliendo un piano Lifetime tra Premium Plus 2 TB e Ultra 10 TB se ne otterrà uno aggiuntivo, senza costi extra, da regalare a chi si desidera. Una sorpresa davvero utile, che potrà essere sfruttata nel tempo per archiviare qualsiasi tipo di documento o contenuto in modo sicuro, attraverso un servizio la cui affidabilità è riconosciuta e certificata, accessibile da qualsiasi dispositivo. Per maggiori informazioni e per tutti i dettagli in merito alle funzionalità incluse rimandiamo alla pagina dedicata.

Tra le caratteristiche più importanti vale la pena citare il player multimediale integrato, l’interfaccia accessibile da Web e applicazioni mobile, l’utilizzo della crittografia TLS/SSL per una protezione senza compromessi e l’importazione diretta da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto. La società ha sede in Svizzera, rispettando in modo rigoroso tutti gli standard più avanzati in materia di sicurezza e dati personali.

Ricapitolando, l’offerta 2×1 di San Valentino mette a disposizione i piani Premium Plus 2 TB a 399 euro e Ultra 10 TB a 1.190 euro, regalando un secondo abbonamento con lo stesso spazio di archiviazione e le stesse funzionalità, che potrà essere donato a una persona speciale. Per approfittarne si dovrà affrontare un unico pagamento, senza mai più dover fare i conti con rinnovi mensili, annuali o spese aggiuntive. La promozione di pCloud è per sempre.

