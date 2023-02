pCloud: per San Valentino Piani Lifetime a SCONTI PAZZESCHI

Oggigiorno è molto importante avere un cloud disponibile per caricare i propri contenuti multimediali così da averli sempre disponibili su tutti i dispositivi e al sicuro. Oggi pCloud ha deciso di regalarti una promozione incredibile in occasione di San Valentino.

Ottieni il tuo Piano Lifetime risparmiando fino all’85% di sconto. In pratica, acquisti una tantum il tuo personale spazio di archiviazione senza alcun abbonamento. Sarà tuo per sempre e non dovrai pagare ulteriori costi aggiuntivi o fastidiose rimodulazioni.

Il vantaggio di scegliere questa soluzione è che risparmierai tantissimo nel corso del tempo. Inoltre, avrai accesso a un mondo ricco di vantaggi grazie alle numerose funzionalità incluse che non solo garantiscono tanta sicurezza, ma anche estrema praticità.

pCloud: sfrutta la promo San Valentino

La promo San Valentino di pCloud è sicuramente molto vantaggiosa. Infatti acquisti uno dei suoi Piani Lifetime risparmiando fino all’85% di sconto. Come dicevamo, tutti questi piani includono funzionalità speciali e molto pratiche:

condivisione universale grazie alle applicazioni e all’interfaccia web disponibili per tutti i dispositivi e i sistemi operativi;

grazie alle applicazioni e all’interfaccia web disponibili per tutti i dispositivi e i sistemi operativi; media player integrato nel cloud per vedere video o ascoltare musica direttamente e senza ulteriori applicazioni da installare;

nel cloud per vedere video o ascoltare musica direttamente e senza ulteriori applicazioni da installare; protocollo TLS/SSL per i tuoi file così da garantirti la migliore sicurezza disponibile;

per i tuoi file così da garantirti la migliore sicurezza disponibile; backup da Google Drive, Google Photos, Dropbox, OneDrive e Facebook;

da Google Drive, Google Photos, Dropbox, OneDrive e Facebook; gestione file autonoma dal numero di file e cartelle che archivi;

dal numero di file e cartelle che archivi; accesso/sincronizzazione istantanei per l’accesso da tutti i dispositivi.

Ora non ti resta che scegliere il Piano Lifetime che fa al caso tuo. Se le funzioni incluse non cambiano, cambia invece lo spazio di archiviazione disponibile. A seconda della soluzione scelta puoi risparmiare fino all’85% di sconto grazie alla promo San Valentino di pCloud. Ecco tutti i piani in offerta:

