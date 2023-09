pCloud: scopri i vantaggi dei piani a vita e gli sconti fino all'80%

Quando si tratta di trovare la soluzione di cloud storage perfetta, pCloud si distingue come uno dei leader indiscussi del settore. Ma oggi, abbiamo un’ottima promozione da condividere: pCloud offre sconti incredibili fino all’80% sui suoi piani di cloud storage a vita.

Perché il piano a vita pCloud è vantaggioso

Con pCloud, puoi effettuare un unico pagamento e godere dei benefici del tuo spazio di cloud storage a vita. Grazie agli sconti attuali, puoi ottenere 500 GB di spazio a soli 199 euro invece di 570 euro, 2 TB a 399 euro o addirittura 10 TB a 1.190 euro. Questi prezzi sono imbattibili per la quantità di spazio e i servizi di alta qualità che pCloud offre.

Un altro grande vantaggio dei piani a vita di pCloud è l’assenza di impegno a lungo termine. Con un unico acquisto, hai il controllo completo su quanto tempo desideri utilizzare il servizio. Non c’è pressione per rinnovare o estendere l’abbonamento. È una tua scelta: puoi, potenzialmente, sfruttare il tuo cloud per sempre.

Tra le funzionalità principali di pCloud, invece, segnaliamo la sincronizzazione automatica fra dispositivi collegati, opzioni di condivisione avanzate tramite link o cartelle condivise, possibilità di effettuare backup automatici, gestione file avanzata, protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file.

pCloud è un’azienda svizzera di fiducia, con una reputazione di eccellenza nel campo del cloud storage. L’offerta all’80% di sconto lo rende un’opportunità da non perdere: non solo risparmierai notevolmente sul lungo termine, ma otterrai anche un’esperienza di cloud storage senza stress né sorprese nascoste. Approfitta della promozione pCloud e goditi tutti i vantaggi di un cloud storage a vita a partire da soli 199 euro.

