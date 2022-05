pCloud, spazi cloud a vita (fino a 2 TB) in offerta

Per conservare i nostri file in sicurezza possiamo affidarci ad un dispositivo fisico, oppure a uno spazio di archiviazione cloud. Una vera e propria comodità, con un difetto: abbonamenti costosi e spese addizionali per poterne usufruire. Una alternativa è offerta da pCloud, un servizio che mette a disposizione piani a vita a prezzi vantaggiosi. Un esempio? Il piano “Premium” da 500 GB, in sconto del 65% a soli 175 euro, oppure il “Premium Plus” da 2TB a 350 euro. Dal momento che non vi è alcun abbonamento da sottoscrivere, il pagamento è una tantum.

Il vantaggio di pCloud, però, non è soltanto un piano a vita. Il servizio che offre è infatti completo ma soprattutto sicuro, protetto da protocollo TLS/SSL con crittografia 256-bit AES. Per ogni singolo file – inoltre – il provider realizzerà ben cinque copie di backup caricate su server differenti. Dando uno sguardo alle funzionalità più interessanti, troviamo in primis la sincronizzazione automatica fra molteplici dispositivi (smartphone, tablet, PC, browser) ed il caricamento automatico del rullino fotografico. Ciò permetterà di mantenere la memoria di archiviazione dei tuoi apparecchi elettronici sempre libera.

È possibile anche condividere ogni singolo file attraverso apposito link, che può essere anche “brandizzato” con eventuale immagine, titolo e descrizione personalizzata. Non mancano poi le cartelle condivise e le relative statistiche di accesso. Avrai il pieno controllo di ogni cosa che caricherai: recupera dati, vecchie versioni (fino a 30 giorni), carica da remoto incollando l’URL, esegui backup da altri servizi – come Dropbox, Google Drive e OneDrive. Ultimo, ma non per importanza, la presenza di video player integrato attraverso cui è possibile eseguire streaming video o ascoltare i file musicali caricati.

PCloud, con tutti i suoi vantaggi inclusi nel prezzo, è perfetto per il lavoro e per lo studio. Grazie alla promozione attualmente disponibile potrai acquistare il piano a vita da 500 GB di spazio a 175 euro (anziché 500), oppure quello da 2TB a 350 euro (invece di 980). Una volta acquistato, non vi sarà più alcuna spesa addizionale: lo spazio sarà tuo, per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.