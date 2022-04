pCloud, spazio di archiviazione a vita in offerta

Gli spazi di archiviazione cloud sono utili e molto comodi, ma hanno un “difetto”: il costo di un abbonamento, mensile o annuale che sia. Grazie a pCloud, però, il problema viene risolto alla radice. Come? Attraverso i suoi esclusivi piani “lifetime”, ovvero a vita. Ciò significa che, una volta acquistati, non dovrai più pensare a pagamenti ricorrenti, perché saranno tuoi per sempre. Grazie alla nuova promozione che consente di risparmiare fino al 65% di sconto, i prezzi sono più abbordabili che mai. Parliamo di solo 175 euro per il piano Premium 500 GB e 350 euro per il Premium Plus da ben 2 TB.

pCloud, cosa offrono i piani?

Il servizio offerto da pCloud non si limita al semplice spazio di archiviazione, ma offre una serie di utili funzionalità aggiuntive. Partendo dal fattore sicurezza: ogni singolo file caricato è protetto da protocollo TLS/SSL. Dando uno sguardo alle funzionalità, la più interessante è la sincronizzazione in tempo reale fra tutti i dispositivi collegati all’account; perfetta soprattutto per il lavoro oppure per la scuola.

Inoltre, ogni singolo file può essere condiviso con chiunque, così come le cartelle, attraverso un apposito link (anche personalizzabile). Non mancano le funzioni di backup non solo per salvare prezioso spazio sui dispositivi, ma anche per trasferire direttamente file e documenti da altri servizi di archiviazione – come Google Drive o Dropbox. Infine, pCloud offre un comodo media player integrato da cui è possibile visualizzare fotografie, ascoltare musica e guardare video direttamente online, senza doverli riscaricare.

Queste non sono altro che alcune delle numerose funzionalità incluse nel prezzo dei piani a vita pCloud: per avere una visione a 360° di quanto il provider abbia da offrire, ti basterà collegarti alla pagina ufficiale. Ricordiamo che grazie alla promozione in corso è possibile risparmiare fino al 65% di sconto sull’acquisto (una tantum) dei piani lifetime. Nel dettaglio, il piano da 500 GB è in offerta a 175 euro anziché 500, mentre quello da 2 TB a 350 euro invece di 980.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.