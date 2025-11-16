pCloud: spazio illimitato per filmini natalizi e documenti professionali fino a 10TB

Durante le feste di Natale si accumulano alcuni dei file più importanti dell’anno: i video del primo regalo scartato dai bambini, le foto della Vigilia, le riprese dei parenti riuniti, i momenti più spontanei e irripetibili.

pCloud unisce entrambe le esigenze: conservare i tuoi ricordi natalizi in modo stabile e sicuro e permetterti di accedere ai file di lavoro ovunque nel mondo, senza limiti di spazio e senza abbonamenti mensili. Con pCloud puoi ottenere fino a 10 TB di spazio a vita, pagando una sola volta. Nessuna rata ricorrente, nessun rinnovo, nessuna scadenza: lo spazio acquistato rimane tuo per sempre.

Conserva i ricordi di Natale senza rischi

Archivio permanente : foto, filmini, video dei primi regali dei tuoi figli, album delle feste, riprese familiari… tutto salvato in modo definitivo, senza rischio di cancellazioni accidentali.

Accesso immediato ovunque : puoi riguardare gli scatti delle feste da telefono, tablet o computer, anche se la memoria del tuo dispositivo è piena.

Zero limiti di formato: carichi video lunghi, foto ad alta risoluzione e file pesanti senza alcuna restrizione.

Se 10 TB ti sembrano troppi, pCloud propone soluzioni più contenute ma altrettanto convenienti:

Premium Plus 2 TB : pagamento una tantum di 399€, valido per sempre.

Premium 500 GB: una sola spesa di 199€, senza costi ricorrenti.

Tutti i prezzi sono definitivi: niente costi nascosti o sorprese al pagamento. E se un giorno avrai bisogno di più spazio, puoi effettuare un upgrade mantenendo lo spazio già acquistato. Esempio: se parti con 500 GB e poi passi a 2 TB, il tuo totale diventa 2,5 TB. Un vantaggio notevole per chi lavora con molti file o vuole costruire il proprio archivio digitale familiare. Con pCloud puoi conservare ogni ricordo di Natale in un archivio permanente, rivedere foto e filmini quando vuoi, e allo stesso tempo gestire file di lavoro pesanti senza appesantire il PC. Un’unica spesa per sempre, massima sicurezza, accesso globale e flessibilità totale.