 pCloud: spazio illimitato per filmini natalizi e documenti professionali fino a 10TB
Proteggi i ricordi di Natale - foto, filmini e momenti in famiglia — e accedi ai file di lavoro ovunque con pCloud. Fino a 10 TB di spazio a vita.
Proteggi i ricordi di Natale - foto, filmini e momenti in famiglia — e accedi ai file di lavoro ovunque con pCloud. Fino a 10 TB di spazio a vita.

Durante le feste di Natale si accumulano alcuni dei file più importanti dell’anno: i video del primo regalo scartato dai bambini, le foto della Vigilia, le riprese dei parenti riuniti, i momenti più spontanei e irripetibili.

pCloud unisce entrambe le esigenze: conservare i tuoi ricordi natalizi in modo stabile e sicuro e permetterti di accedere ai file di lavoro ovunque nel mondo, senza limiti di spazio e senza abbonamenti mensili. Con pCloud puoi ottenere fino a 10 TB di spazio a vita, pagando una sola volta. Nessuna rata ricorrente, nessun rinnovo, nessuna scadenza: lo spazio acquistato rimane tuo per sempre.

Archivia tutto con pCloud

Conserva i ricordi di Natale senza rischi

  • Archivio permanente: foto, filmini, video dei primi regali dei tuoi figli, album delle feste, riprese familiari… tutto salvato in modo definitivo, senza rischio di cancellazioni accidentali.

  • Accesso immediato ovunque: puoi riguardare gli scatti delle feste da telefono, tablet o computer, anche se la memoria del tuo dispositivo è piena.

  • Zero limiti di formato: carichi video lunghi, foto ad alta risoluzione e file pesanti senza alcuna restrizione.

Se 10 TB ti sembrano troppi, pCloud propone soluzioni più contenute ma altrettanto convenienti:

  • Premium Plus 2 TB: pagamento una tantum di 399€, valido per sempre.

  • Premium 500 GB: una sola spesa di 199€, senza costi ricorrenti.

Tutti i prezzi sono definitivi: niente costi nascosti o sorprese al pagamento. E se un giorno avrai bisogno di più spazio, puoi effettuare un upgrade mantenendo lo spazio già acquistato. Esempio: se parti con 500 GB e poi passi a 2 TB, il tuo totale diventa 2,5 TB. Un vantaggio notevole per chi lavora con molti file o vuole costruire il proprio archivio digitale familiare. Con pCloud puoi conservare ogni ricordo di Natale in un archivio permanente, rivedere foto e filmini quando vuoi, e allo stesso tempo gestire file di lavoro pesanti senza appesantire il PC. Un’unica spesa per sempre, massima sicurezza, accesso globale e flessibilità totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2025

16 nov 2025
