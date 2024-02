pCloud: spazio online a vita al 33% di sconto

Il tempo delle pennette USB è terminato da anni ormai: avere un dispositivo in tasca che può andare perso in qualunque momento, con dati all’interno addirittura privati e importanti, era troppo rischioso. Fortunatamente esistono servizi cloud come quello di pCloud, in grado di dare spazio online a vita, crittografato e sicuro.

Spazio online pCloud, paghi una volta sola

pCloud presenta dei piani di abbonamento con pagamento una tantum: ti servirà pagare una volta sola per avere a vita dello spazio online e delle feature aggiuntive molto utili. Questi piani, che sono divisi in base allo spazio che acquisterai, sono scontati tra il 33% e il 37%, uno sconto che rende ancora più vantaggiosa l’offerta proposta.

All’interno del pacchetto, oltre allo spazio online, avrai un servizio di crittografia a 256-bit AES e la protezione TLS/SSL, così d’avere la certezza che i tuoi file saranno sempre in un posto sicuro. Tutto questo poi verrà gestito con un sistema di backup che duplicherà i tuoi file su 5 server diversi, così da evitare eventuali perdite di dati di ogni genere. A chiudere il tutto, in pCloud avrai anche la possibilità di attivare l’upload automatico per quanto riguarda le foto del tuo dispositivo, e potrai persino selezionare dei file specifici e renderli disponibili anche offline.

Tutto questo sarà compatibile infine anche con servizi come Dropbox, OneDrive e Google Drive. I piani a vita di pCloud sono disponibili in varie dimensioni: 500GB a 199€ (con uno sconto del 33%), 2TB a 399€ (con uno sconto del 33%) e 10TB a 1190€ (che invece hanno uno sconto del 37%). Ogni piano è supportato da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni, offrendoti la tranquillità di poter richiedere il rimborso se necessario.