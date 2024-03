pCloud, storage con crittografia 256-bit da soli 49,99€

Trovare uno spazio di archiviazione per tenere al sicuro i tuoi file non è semplice. Le proposte che ti vengono fatte giornalmente sono tantissime e non sai di quale fidarti? Oggi parliamo di pCloud, soluzione che si contraddistingue grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo! Archiviare, condividere e accedere ai propri file utilizzando una piattaforma semplice e sicura è desiderio di ciascuno di noi, ecco perchè pCloud è stato progettato pensando alle esigenze degli utenti che hanno necessità di archiviare i propri file.

Se decidi di iscriviti oggi ottieni fino a 10 GB di spazio di archiviazione cloud gratuitamente. Naturalmente, le soluzioni disponibili sono tante visto che le esigenze degli utenti, al giorno d’oggi, sono svariate. Scegli subito il piano cloud più adatto a te da 500GB a 10TB approfittando degli sconti attualmente in corso.

Archiviare, condividere e accedere ai propri file utilizzando una piattaforma semplice e sicura oggi è possibile a partire da soli 49,99 euro!

pCloud: un solo piano tante funzionalità

Condivisione file, sincronizzazione, crittografia, sicurezza sono solamente alcune delle funzionalità include con i piani pCloud. Per quanto riguarda la sicurezza, non possiamo non ribadire che pCloud utilizza i certificati di sicurezza TLS/SSL visto che si preoccupa di fare il massimo per assicurarti i più elevati standard di sicurezza.

Da oggi puoi godere di molteplici opzioni di condivisione dei file attraverso le applicazioni pCloud e l’interfaccia web. Potrai condividere file con chiunque desideri, sia che si tratti di utenti pCloud o meno.

Se vuoi approfittare di convenienza e di uno spazio di archiviazione adeguato, la soluzione più adatta sono i piani individuali a vita scontati fino al 37%:

Premium da 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299;

Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599;

Ultra 10TB a 1190 euro anzichè 1890.