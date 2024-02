pCloud, storage online a vita a partire da soli 199 euro

L’archiviazione dei tuoi file non ti sembra mai completamente sicura? Per porre fine a questo problema al giorno d’oggi esistono diverse soluzioni cloud, ma è sempre indispensabile scegliere la migliore. Con l’obiettivo di offrire agli utenti un’archiviazione con un’elevata protezione, pCloud ha pensato a diverse soluzioni: un piano Premium da 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299 grazie ad uno sconto del 33%; un Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599 grazie ad uno sconto del 33% e per coloro che sono alla ricerca di una soluzione ottimizzata è disponibile il piano Ultra 10TB a 1190 euro anzichè 1890 grazie ad uno sconto del 37%.

L’obiettivo di pCloud è chiaro: nasce infatti per mettere a disposizione degli utenti una protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e tanto altro. Con pCloud puoi anche effettuare backup da Google Drive, Google Photos, Dropbox, Facebook e OneDrive. Approfitta subito della promozione che sconta il prezzo iniziale di ciascun piano di archiviazione!

pCloud: metti al sicuro i tuoi file

Con pCloud hai a disposizione un servizio di storage criptato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Quante volte ti sarai chiesto quanto sia importante mantenere realmente privati i file, non condividendoli con nessun altro che non sia di nostra scelta. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere ad un ottimo prezzo il cloud storage più sicuro d’Europa per poter finalmente archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e altamente sicura.

Non è un caso, infatti, se ogni giorno oltre 19,000,000 persone decidono di affidano i propri file a pCloud. Che aspetti? Affidati anche tu a pCloud scegliendo una soluzione di archiviazione cloud completa e facile da usare. Scegli subito tra Premium 500GB, Premium Plus 2TB e Ultra 10TB!