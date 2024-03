pCloud, storage più sicuro d'Europa oggi tuo a -37%

Chi di noi non vorrebbe archiviare, condividere e accedere ai propri file utilizzando una piattaforma semplice e sicura? Al giorno d’oggi le soluzioni esistono ma non sempre è semplice scegliere la migliore o quella con un rapporto qualità/prezzo ottimale. Oggi, però, per aiutarti vogliamo parlare di pCloud che, attualmente, rappresenta lo storage più sicuro d’Europa.

Non a caso, priorità di pCloud è la sicurezza dei dati degli utenti che decidono di affidarsi al servizio offerto. Proprio per questo motivo, si impegna a fare il massimo per assicurarti i più elevati standard di sicurezza. Inoltre, sconta i suoi piani di archiviazione, sia annuali che a vita, per permetterti di avere a portata di mano lo spazio di archiviazione che hai sempre desiderato.

Scegli subito uno dei piano pCloud a vita attualmente disponibili:

Premium da 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299 grazie ad uno sconto del 33%;

Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599 grazie ad uno sconto del 33%

Ultra 10TB a 1190 euro anzichè 1890 grazie ad uno sconto del 37%.

pCloud: archiviazione sicura ad un ottimo prezzo

Come accennato in apertura, pCloud ti consente di archiviare, condividere e accedere a tutti i tuoi file utilizzando una piattaforma semplice e sicura, quando e dove vuoi. Nonostante il prezzo davvero vantaggioso, i vantaggi inclusi per ciascun piano rendono questo storage il preferito dagli utenti.

Tra le funzionalità pCloud incluse in tutti i piani ne citiamo alcune come:

Sicurezza

Protezione TLS/SSL

Crittografia 256-bit AES per tutti i file

5 copie di file su server differenti

Opzione per un grado extra di crittografia

Video Player incorporato

Streaming video

Audio player incorporato con playlist

Dimensione e velocità dei file illimitata

Condividi link e Richieste file

Invita gli utenti nelle cartelle condivisie

Ottieni dettagliate statistiche per i tuoi link

Esegui il branding dei tuoi link condivisi

Che aspetti? Approfitta della promozione per archiviare i tuoi file con lo storage più sicuro d’Europa!