pCloud ti offre il 33% di sconto sui piani a vita da 500 GB e 2 TB

Se sei alla ricerca di uno spazio cloud affidabile, sicuro e funzionale, questa è l’offerta giusta: ottieni uno sconto del 33% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB con pCloud, la piattaforma che rende l’archiviazione e la condivisione dei file più accessibile che mai. Approfittane per assicurarti così accesso a lungo termine a un servizio di archiviazione cloud all’avanguardia, senza alcun abbonamento.

Sincronizza i tuoi file sul cloud a vita

pCloud garantisce un insieme completo di funzionalità in tutti i piani, rendendo l’esperienza dell’utente tanto semplice quanto sicura. Ecco alcuni dei suoi vantaggi chiave:

Condivisione e collaborazione semplici grazie alla condivisione dei link, richieste file e invidi alle cartelle condivise;

semplici grazie alla condivisione dei link, richieste file e invidi alle cartelle condivise; I tuoi dati sono protetti con protocolli di sicurezza all’avanguardia , inclusa la protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES;

, inclusa la protezione TLS/SSL e la crittografia 256-bit AES; Carica automaticamente il tuo rullino fotografico, espandi il tuo spazio con pCloud Drive , accedi ai file online in qualsiasi momento e offline selettivamente, grazie alla sincronizzazione automatica;

, accedi ai file online in qualsiasi momento e offline selettivamente, grazie alla sincronizzazione automatica; Riproduci video e audio direttamente dal cloud con i player incorporati , senza dover scaricare nulla sul tuo dispositivo;

, senza dover scaricare nulla sul tuo dispositivo; Effettua backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos e gestisci facilmente le tue versioni di file, recupera dati persi, carica file da remoto e visualizza anteprime dei documenti online in modo rapido e efficiente.

Non perdere l’opportunità di ottenere il massimo dal tuo spazio cloud. Sfrutta questa offerta esclusiva di pCloud e ottieni sconti fino al 33% sui piani a vita: quello da 500 GB costerà soltanto 199 euro, mentre per quello da 2 TB il costo è di 399 euro. In entrambi i casi il prezzo è da considerarsi una tantum, perché gli spazi cloud offerti dalla piattaforma sono a vita, senza abbonamenti né costi nascosti aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.