pCloud, tutti i piani senza abbonamento in offerta da 139 euro

pCloud, la rinomata piattaforma di archiviazione cloud con oltre 19 milioni di utenti in tutto il mondo, offre un’irripetibile promozione Black Friday: fino all’85% di sconto su tutti i piani individuali a vita. È stato inoltre lanciato, in edizione limitata, il pCloud 3in1 Bundle, che include include 5 TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption, che assicura crittografia lato client, e pCloud Pass, un password manager sicuro e semplice, il tutto a vita con uno sconto dell’85%.

I prezzi nel dettaglio:

500 GB a vita a 139 euro (-76%)

(-76%) 2 TB a vita a 279 euro (-76%)

(-76%) 10 TB a vita a 890 euro (-85%)

(-85%) Bundle 3in1 con 5 TB, Encryption e Pass Premium a vita a 599 euro (-85%)

Tutti i vantaggi che solo pCloud ti offre

pCloud, con sedi in Svizzera e due data center negli Stati Uniti e in Lussemburgo, è la scelta di oltre 19 milioni di utenti per la sicurezza e l’affidabilità del cloud storage. Ecco alcuni vantaggi chiave che rendono pCloud un’opzione davvero allettante:

Compatibilità multi-platform : funziona su MacOS, Windows, Linux e con un’app desktop dedicata chiamata pCloud Drive, che semplifica la gestione dei dati e espande lo spazio di archiviazione del dispositivo;

: funziona su MacOS, Windows, Linux e con un’app desktop dedicata chiamata pCloud Drive, che semplifica la gestione dei dati e espande lo spazio di archiviazione del dispositivo; App mobili intuitive : applicazioni per Android e iOS con una funzione di caricamento automatico che libera spazio sul tuo smartphone;

: applicazioni per Android e iOS con una funzione di caricamento automatico che libera spazio sul tuo smartphone; Sincronizzazione istantanea : accessibilità e sincronizzazione immediata su tutti i dispositivi;

: accessibilità e sincronizzazione immediata su tutti i dispositivi; Backup automatici (pCloud Backup) : assicurati che i tuoi dati siano sempre al sicuro con i backup automatici;

: assicurati che i tuoi dati siano sempre al sicuro con i backup automatici; Collaborazione: opzioni di collaborazione avanzate per utenti e non pCloud (condivisione link, inviti a cartelle, richieste di archivi).

Approfitta di questa offerta Black Friday senza precedenti e garantisci la massima sicurezza per i tuoi dati con pCloud. Tutti i piani a vita, ovvero senza abbonamento ma con pagamento una tantum, e l’esclusivo bundle 3in1 sono disponibili con sconti fino all’85% ancora per pochissimi giorni.

