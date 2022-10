POCO X4 Pro 5G e M4 Pro in sconto nei Prime Days

Occasione d’oro per chi desidera acquistare un nuovo smartphone, con le Offerte Esclusive Prime disponibili oggi su Amazon. Qui è dove concentriamo l’attenzione sui modelli POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro proposti in forte sconto rispetto ai prezzi di listino.

Amazon Prime Days: sconti su POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro

Il primo dei due, con display da 6,67 pollici, processore Snapdragon 695 e fotocamera da 108 megapixel, offre tutto ciò che serve per un’esperienza di alto livello, compresa la connettività alle reti 5G. Si parte da 249,90 euro (-50 euro) per la versione 6/128 GB. Per tutte le altre specifiche tecniche, le colorazioni disponibili e i tagli di memoria invitiamo a consultare la scheda completa.

Il secondo, invece, integra uno schermo più piccolo da 6,43 pollici, chipset MediaTek Helio G96 e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel. Nell’edizione 6/128 GB costa solo 179,90 euro (-50 euro). Anche in questo caso, tutti gli alti dettagli si trovano nella scheda completa.

Ricordiamo che le Offerte Esclusive Prime dell’evento Amazon sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. Ricordiamo che è possibile attivare la sottoscrizione senza alcuna spesa, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita, ottenendo così anche un mese di streaming a costo zero da Prime Video per l’intero catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.