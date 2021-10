PDFtoImage Converter, il tool più completo per convertire file PDF in immagini

Convertire file in formato PDF in immagini non è un'operazione semplice senza gli strumenti adatti. Fra i migliori sul mercato c'è PDFtoImage Converter, un intuitivo tool che permette di convertire in maniera facile e veloce qualsiasi file PDF in un'immagine, scegliendo uno fra i tantissimi formati output disponibili, senza intaccarne la qualità. Acquista il software sul sito web ufficiale ad un prezzo piccolissimo: soltanto 15,99 dollari per un programma non solo utile, ma anche estremamente efficace e intuitivo.

Partiamo dal principio: come già anticipato, lo scopo principale di PDFtoImage Converter è – appunto – quella di convertire file PDF in immagini. Il programma supporta i formati più utilizzati dall'utenza, vale a dire PNG, JPG, JPEG, TIFF, EMFF e BMP. Una risorsa utile, ad esempio, per trasformare documenti scansionati in immagini più leggere e semplici da inviare. La promessa degli sviluppatori è quella di mantenere un alto standard di qualità: il tool, infatti, supporta file fino a 3000 dpi, che assicurano una conversione senza perdite dovute alla compressione. Un'altra funzione particolarmente utile è la possibilità di estrarre singolarmente da un PDF le immagini contenute al suo interno, convertendole in formato PNG.

Il punto forte è sicuramente la facilità d'uso, supportata da un'interfaccia particolarmente intuitiva dove è possibile guidare e gestire il processo di conversione. Altro elemento a favore è la possibilità di selezionare più file contemporaneamente oppure scegliere un numero specifico di pagine da convertire. Insomma: PDFtoImage Converter permette di controllare completamente ogni aspetto dell'operazione, modificandolo a nostro piacimento. Il software è in vendita al prezzo di 15,99 dollari, ma è disponibile anche una versione di prova (dal peso di 27.55 MB) per testare in anticipo le funzionalità.