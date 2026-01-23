PEC europea IONOS in sconto a 1€/anno con attivazione immediata

Tra le soluzioni più recenti lanciate da IONOS c’è la PEC europea, un servizio di posta elettronica certificata riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Pensata sia per professionisti sia per realtà strutturate come agenzie, team e piccole e medie imprese, questa PEC è attualmente disponibile in promozione a 1 euro per il primo anno. Vediamo più nel dettaglio come funziona questo nuovo servizio di IONOS.

Come funziona la PEC europea di IONOS e cosa include

La PEC firmata IONOS permette di inviare e ricevere comunicazioni con pieno valore legale su scala europea. L’attivazione è immediata e l’accesso alla casella è possibile in qualsiasi momento, sia da computer che da dispositivi mobili. Inoltre, la gestione multiutente consente di condividere l’account con colleghi o collaboratori, mantenendo il controllo delle comunicazioni.

Un aspetto particolarmente utile è il sistema di notifiche automatiche: ogni nuova PEC ricevuta genera una notifica, evitando il rischio di perdere messaggi importanti. Sul fronte della sicurezza, IONOS garantisce standard elevati grazie a certificazioni ISO, protezione SSL, difesa DDoS e aggiornamenti continui.

Nel dettaglio, la PEC europea IONOS comprende:

1 GB di spazio di archiviazione

Conformità agli standard europei REM

Avvisi via e-mail per ogni nuovo messaggio

Accesso e sincronizzazione da più dispositivi

Gestione multiutenza

Sono disponibili due piani, Professionale e Agenzie, entrambi proposti con uno sconto del 90% nel primo anno. Al rinnovo, il costo sarà di 10 euro annui per il piano Professionale e 25 euro all’anno per la versione Agenzie. Per attivare l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di IONOS.