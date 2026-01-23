 PEC europea IONOS in sconto a 1€/anno con attivazione immediata
Uno dei servizi di PEC migliori e più conveniente è quello di IONOS, che in questo momento è proposto in sconto del 90% a 1€ per il primo anno.
Uno dei servizi di PEC migliori e più conveniente è quello di IONOS, che in questo momento è proposto in sconto del 90% a 1€ per il primo anno.

Tra le soluzioni più recenti lanciate da IONOS c’è la PEC europea, un servizio di posta elettronica certificata riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Pensata sia per professionisti sia per realtà strutturate come agenzie, team e piccole e medie imprese, questa PEC è attualmente disponibile in promozione a 1 euro per il primo anno. Vediamo più nel dettaglio come funziona questo nuovo servizio di IONOS.

Vai all’offerta di IONOS

Come funziona la PEC europea di IONOS e cosa include

La PEC firmata IONOS permette di inviare e ricevere comunicazioni con pieno valore legale su scala europea. L’attivazione è immediata e l’accesso alla casella è possibile in qualsiasi momento, sia da computer che da dispositivi mobili. Inoltre, la gestione multiutente consente di condividere l’account con colleghi o collaboratori, mantenendo il controllo delle comunicazioni.

Un aspetto particolarmente utile è il sistema di notifiche automatiche: ogni nuova PEC ricevuta genera una notifica, evitando il rischio di perdere messaggi importanti. Sul fronte della sicurezza, IONOS garantisce standard elevati grazie a certificazioni ISO, protezione SSL, difesa DDoS e aggiornamenti continui.

Nel dettaglio, la PEC europea IONOS comprende:

  • 1 GB di spazio di archiviazione
  • Conformità agli standard europei REM
  • Avvisi via e-mail per ogni nuovo messaggio
  • Accesso e sincronizzazione da più dispositivi
  • Gestione multiutenza

Sono disponibili due piani, Professionale e Agenzie, entrambi proposti con uno sconto del 90% nel primo anno. Al rinnovo, il costo sarà di 10 euro annui per il piano Professionale e 25 euro all’anno per la versione Agenzie. Per attivare l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di IONOS.

Vai all’offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 gen 2026

Edoardo D'amato
23 gen 2026
