Pechino Express 2023 in streaming su NOW dal 9 marzo

Ritorna su Sky uno dei reality show più attesi dell’anno. Domani 9 marzo alle 21:15 inizierà la decima edizione di Pechino Express. I concorrenti percorreranno “la via delle Indie” attraversando India, Malaysia e Cambogia. Le 9 coppie si sfideranno in varie prove fino all’11 maggio, quando verranno annunciati i vincitori. È possibile seguire le 10 puntate in streaming su NOW con il Pass Cinema + Intrattenimento, sfruttando le due offerte attualmente in corso.

Pechino Express 2023 in streaming su NOW

Per la settima volta è stata scelta l’Asia come location. L’edizione dell’anno scorso, vinta dalla coppia dei I Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale) ha toccato Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Pechino Express 2023 si svolgerà invece in India, Malaysia e Cambogia. I conduttori del reality show sono ancora Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio.

Queste sono le 9 coppie in gara:

Gli Avvocati : Alessandra Demichelis (avvocato e maestra di sci di Torino, nel gennaio 2022 ha creato la pagina social DC Legal Show che coniuga l’attività forense ad aspetti della sua vita privata) e Lara Picardi (avvocato di Torino, gestisce lo studio legale di famiglia ed è impegnata nella formazione e nella consulenza presso associazioni sindacali)

Le Mediterranee : Carolina Starmare (Miss Italia 2019 e modella, ha lavorato come conduttrice sportiva e come attrice per le candid del programma Scherzi a Parte) e Barbara Prezia (modella di origine albanese, amante della recitazione e della musica)

Gli Ipocondriaci : Dario (comico famoso per le sue interviste irriverenti e noto per aver partecipato a vari programmi, tra cui Zelig, Mai dire Gol, Parla con Me e Quelli che il calcio) e Caterina Vergassola (figlia di Dario, lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze nelle Cinque Terre)

MammaeFiglio : Martina Colombari (Miss Italia 1991 e moglie di Alessandro Costacurta, impegnata in cinema, televisione, moda e teatro) e Achille Costacurta (figlio di Martina, modello e influencer)

I Siculi : Salvatore Schillaci (eroe delle notti magiche di Italia '90, ha raggiunto il secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro e indossato le maglie di Juventus e Inter) e Barbara Lombardo (moglie di Totò, ex modella, oggi è odontotecnica e gestisce il centro sportivo di famiglia)

Gli ItaloAmericani : Joe Bastianich (imprenditore con oltre 30 ristoranti italiani nel mondo, ex giudice di MasterChef e appassionato di musica) e Andrea Belfiore (batterista con la passione per la cucina, ha vinto una borsa di studio per il Berklee College of Music)

Le Attiviste : Giorgia Soleri (influencer, autrice e modella milanese conosciuta al pubblico per il suo attivismo verso i diritti delle donne e la relazione con Damiano del Maneskin) e Federica Fabrizio (influencer apprezzata per il suo impegno sociale, attivista femminista, appassionata di negozi vintage e libri)

I NovelliSposi : Federica Pellegrini (la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e attuale detentrice del record del mondo sui 200 metri stile libero) e Matteo Giunta (preparatore atletico, allenatore e marito di Federica)

: Federica Pellegrini (la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e attuale detentrice del record del mondo sui 200 metri stile libero) e Matteo Giunta (preparatore atletico, allenatore e marito di Federica) Gli Istruiti: Maria Rosa Petolicchio (insegnante di matematica e scienze del reality Il Collegio) e Andrea di Piero (alunno al Collegio, frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico, appassionato di politica e storia della Chiesa)

Per seguire Pechino Express è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al Pass Cinema + Intrattenimento di NOW. I nuovi utenti possono approfittare delle due offerte in corso (entro il 13 marzo): un mese a 3 euro o 9 euro/mese per sei mesi.

