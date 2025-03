Pechino Express 2025: anticipazioni e dove vedere la seconda puntata in streaming

Torna questa sera Pechino Express 2025 con la seconda puntata che vedrà le coppie in gioco affrontare un lungo viaggio, oltre a prove sempre più dure e con il pericolo della prima eliminazione. La puntata sarà in onda questa sera in streaming e on-demand su NOW a partire dalle ore 21.15: puoi vederla con il pass Entertainment.

Pechino Express 2025: cosa accadrà nella seconda puntata

Le coppie in gioco ricominceranno la loro avventura da San Vicente per un tragitto che coprirà ben 187 chilometri dell’incantevole isola di Palawan: l’obiettivo è arrivare a Sabang, ma nel mezzo ci saranno da affrontare dure prove, mettere in piedi strategie impreviste e affrontare la temuta busta nera che determinerà il destino di una coppia in gara.

Prima di arrivare a Sabang, però, bisognerà affrontare la sfida decisiva del libro rosso a San Rafael, traguardo intermedio di questa seconda tappa. Sarà una puntata decisiva specie per la coppia de I Complici, formata da Dolcenera e Gigi Campanile, arrivata ultima al primo appuntamento e che dunque potrebbe essere a rischio eliminazione.

