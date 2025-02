Pechino Express 2025: quando inizia e come vedere in streaming la nuova edizione

Pechino Express 2025 sta per iniziare. La prima puntata dello show, infatti, sarà trasmessa giovedì 6 marzo, in prima serata, su Sky Uno. Anche la nuova edizione dello show sarà condotta da Costantino della Gherardesca e Fru.

Per seguire in streaming Pechino Express 2025 è necessario fare riferimento a NOW, la piattaforma di streaming di Sky, a cui è possibile accedere attivando il Pass Entertainment.

Per attivare questo Pass, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NOW. Una volta attivato il Pass, tutti i contenuti inclusi saranno accessibili da subito.

Come vedere Pechino Express 2025 su NOW

Per accedere a NOW per seguire Pechino Express è sufficiente attivare una di queste offerte:

Pass Entertainment con un costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

con un costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema con un costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

con un costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium con un costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Con il Pass Entertainment è possibile accedere a tutto l’intrattenimento di Sky (film, show etc.) mentre con il Pass Cinema si può accedere ai contenuti di Sky Cinema, anche on demand. L’Opzione Premium elimina la pubblicità dai contenuti on demand e consente di sfruttare le 2 visioni in contemporanea. Per scegliere la promo da attivare basta premere sul link qui di sotto.

I concorrenti di Pechino Express 2025

Ecco le coppie in gara:

I Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci

I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Gli Estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

I Magici: Jey e Checco Lillo

I Medagliati: Jury Chechi e Antonio Rossi

I Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del Freo

Gli Spettacolari: Scintilla e Federica Camba

Le Sorelle: Samanta e Debora Togni

Il trailer di Pechino Express 2025